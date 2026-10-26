10-годишно дете почина в "Пирогов": Прокуратурата разследва случай на немарливост

10-годишно дете е починало в „Пирогов“. Момчето е транспортирано с линейка от Етрополе до София, след като паднало от стълба на селскостопанска машина.

Инцидентът е станал на 24 октомври. По думите на родителите детето е било в съзнание до пристигането му в „Пирогов“. Според тях медицинският екип не му е обърнал внимание и са чакали повече от два часа, докато го приемат.

Детето е било прегледано, а по-късно е отведено в шокова зала. Впоследствие родителите са били уведомени, че то е починало.

"Детето ми почина по вина на докторите. Детето ми беше в много добро съзнание."

От Софийската градска прокуратура съобщиха за БНТ, че е образувано досъдебно производство още преди подаването на сигнал от родителите. Разследването е за причиняване на смърт на дете на 24 октомври в УМБАЛСМ „Пирогов“ вследствие на незнание или немарливо изпълнение на занятие или друга дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Вижте повече в прякото включване на Алекс Христов