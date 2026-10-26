Два пъти по-малко българи гласуваха на изборите в цяла Франция

Два пъти по-ниска беше избирателната активност и във Франция на фона на парламентарните избори през април тази година.

Протестите не се отразиха на желанието на нашите сънародници да гласуват. Секциите бяха напълно достъпни. Въпреки това, едва 2500 души отидоха и подадоха гласа си. В Париж беше малко по-добре – над 1100 души го направиха. Нашите сънародници дадоха първото място на Андрей Гюров и Георги Кандев с 57%. Малко над 16% са гласувалите за Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Около 10% от нашите сънародници са избрали кандидатпрезидентската двойка на "Възраждане". Във Франция беше спазено и правилото почти никой да не избере опцията "Не подкрепям никого".

Двойно по-малко българи гласуваха на изборите в цяла Франция сега, в сравнение с парламентарните избори през април. Но в Париж настроението беше малко по-приповдигнато.

Светлана: "За по-добро и светло бъдеще. Това че живеем в чужбина не означава, че не се интересуваме от нашата страна." Бисерка Тодорова: "Много си обичам България. Родена съм в Копривщица, това е първата пушка пукнала и така нататък. И въобще толкова ми е мъчно." Игнат: "Не се знае какво ще стане на втория тур, така че много е важно участието. Освен това липсата на активност в изборите, което показва днешният ден, говори за ниския рейтинг на политическите партии в България."

В трите секции в посолството денят започна и завърши като по учебник. И трите машини работиха и не се мина на хартия. Извън българските избори тема сред хората бяха и мащабните протести в цяла Франция, белязани преди седмица от безпрецедентни безредици.

Никола, ученик: "Тези деца нямат нито време да се приберат по домовете си, нито освен ако искат да тренират или да правят някакви други извънкласни дейности." Цветанка Симеонова: "Една набъбнала ситуация от десет години, защото всяка година се отблъскват и се правят краткотрайни решения. И се получава така, че дългът на Франция е станал колосален." Игнат: "Хората взимат нещата в свои ръце и демокрацията работи."

Все пак рекордът за най-висока избирателна активност за "Дондуков" 2 остава през 2016 година. А след втория тур на президентските избори на 1 ноември, сънародниците ни, които имат право на глас, гледат и към президентските избори във Франция догодина.

Вижте прякото включване на Виолета Русенова, спец. пратеник на БНТ в Париж