"Пирогов": Предприехме всички мерки за спасяването на 10-годишното дете от Етрополе

От „Пирогов“ заявиха, че медицинският екип е приложил всички утвърдени стандарти и спешни протоколи в опит да спаси живота на 10-годишното дете, починало след транспортиране от Етрополе. От болницата посочват, че са установени тежки травми, несъвместими с живота, и че още на 24 октомври е сезирана прокуратурата. Лечебното заведение оказва съдействие на компетентните органи и поднася съболезнования на семейството.

Вижте официално изявление на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“:

"Във връзка с трагичния инцидент с 10-годишното дете, транспортирано в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ от екип на ЦСМП - Етрополе на 24 октомври 2026 година, заявяваме следното:

Детето е транспортирано с амнестични данни за получена травма в резултат на падане от стълба на селскостопанска машина.

Медицинският екип приложи в пълен обем утвърдените стандарти и спешни протоколи за действие. Бяха предприети всички допустими от съвременната медицина мерки в опит за спасяване на живота на детето след диагностицираните в "Пирогов" тежки травми, несъвместими с живота.

В името на институционалната прозрачност и обективната истина, съгласно утвърдения протокол за действие, още на 24 октомври 2026 година дежурният екип на лечебното заведение незабавно сезира дежурния следовател в болница "Пирогов" с изрично искане за уведомяване на Софийска градска прокуратура.

Оказваме цялостно съдействие на компетентните органи. С оглед на провежданите следствени действия и законовите изисквания, към момента не можем да предоставяме допълнителна информация."