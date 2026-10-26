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Юлиян Георгиев: Една фрапантна грешка лиши Стоян Кубатов от бронзовия медал

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Моника Симеонова
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Чете се за: 04:15 мин.
Спорт
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Специалистът коментира представянето на Стоян Кубатов на световното първенство пред камерата на БНТ. Борецът завърши на пето място.

юлиян георгиев
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Стоян Кубатов остана на пето място в категория до 77 кг в класическия стил на световното първенство по борба в Астана, което БНТ 3 предава на живо. Българският национал загуби схватката за бронзовия медал срещу Шиав Мамедов от Беларус, след като беше туширан от съперника си.

Треньорът Юлиян Георгиев коментира представянето на Кубатов пред камерата на БНТ.

"Имахме възможност след схватката за бронзовия медал да разговаряме, да обсъдим някои неща днес също. За съжаление не успя да се събере в полуфиналната схватка и в схватката за бронзовия медал. Направи две нелепи, но доста фрапиращи грешки, които го лишиха от медала и грешката, която направи в полуфиналната схватка, го лиши буквално от срещата за световната титла. Както се видя подготвен физически, технически, в схватката за бронзовия медал видяхме, че превъзхожда опонента си, но за съжаление една фрапантна грешка го лиши от бронзовия медал", заяви Георгиев.

"Може би, тъй като влезе в полуфиналната схватка доста превъзбуден, искаше на всяка цена да стигне финала, казваше, че това е неговият ден и може би това му повлия и в срещата за бронзовия медал, да не може да се събере на 100% и да покаже наистина неговите качества и да се окичи с бронзовия медал", добави специалистът, който е и личен наставник на Кубатов.

Юлиян Георгиев се надява Стоян Кубатов да преодолее загубата, както и да успее да вземе квота за олимпийските игри:

"Искрено се надявам да се събере психически, да се възстанови и догодина да си вземе така бленувания медал за него и в същото време да вземе и квота за Олимпиадата и там наистина да покаже своите качества и дай Боже и медал от Олимпиадата да ни донесе.

Запитан дали напрежението във федерацията преди шампионата е повлияло на неговия възпитаник, Георгиев обясни:

"Постарали сме се да ги подготвим и да преодолеем тези напрежения, да не мислят за тях. Те все пак са състезатели. Ние тренираме работата на тепиха и показваме нашата работа с борците на тепиха, но мисля, че до голяма степен може би и това малко му е оказало влияние, но пак казвам две нелепи, но наистина фрапиращи грешки."

Юлиян Георгиев изказа мнението си за предстоящата среща за бронза на Кирил Милов:

"Кирил също с много нелепа, но фрапираща грешка проигра шанса си да излезе на финал и да се бори за златния медал, но съм сигурен, че сега за битката за третото място ще победи своя опонент и ще ни донесе бронзов медал."

Треньорът коментира и представянето на Едмонд Назарян, който загуби на полуфиналите и ще се бори за бронза, както и достигането на Семен Новиков до битката за златото. На финала Новиков ще се изправи срещу Алиреза Мохмадипиани, повтаряйки сблъсъка за титлата на Олимпийските игри в Париж, където българинът триумфира със златото.

"Едмонд е класен борец, но може би му трябва още малко време за да се върне във формата, в която сме свикнали да го наблюдаваме и се надявам, че ще продължи и той в същия дух и да ни радва с още успехи. Относно Новиков, както казваме, който не излезе на тепиха да се сбори няма шанс. Шансовете са 50 на 50, наистина много силен опонент, но дай Боже да имаме и световен шампион", завърши Юлиян Георгиев.

Вижте интервюто във видеото!

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#Юлиян Георгиев #Световно първенство по борба в Астана

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