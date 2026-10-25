Стоян Кубатов остана на пето място на световното първенство по борба

Стоян Кубатов остана на пето място в категория до 77 кг в класическия стил на световното първенство по борба в Казахстан. Българският национал загуби схватката за бронзовия медал срещу Шиав Мамедов от Беларус, след като беше туширан от съперника си.



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Кубатов започна силно участието си в турнира и в събота записа три поредни победи. Той се наложи над Джоел Адамс от САЩ с 3:1, Али Арсалан от Сърбия с 10:1 и Мерей Маулитканов от Казахстан с 4:3. На полуфиналите обаче българинът отстъпи с туш пред Александрин Гуцу от Молдова и продължи към битката за бронзовото отличие.

Негов съперник там стана дебютантът на световни финали Шиав Мамедов, който достигна до двубоя за медалите през репешажите. Кубатов не успя да намери ритъма си в началото на схватката, а момент на невнимание през първата част позволи на беларусина да го атакува и да спечели четири точки.

През втората част българският борец опита да се върне в двубоя от партер, но Мамедов се защити успешно, контрира действията му и стигна до туш. Така Кубатов приключи шампионата на пета позиция, а България продължава да очаква първия си медал от първенството.

Следващата възможност за отличие ще бъде в лицето на Кирил Милов, който утре ще се бори за бронза в категория до 97 кг срещу победителя от репешажите.

Елиминационните схватки в понеделник ще започнат и трима други български национали – Едмонд Назарян в категория до 63 кг, Абу-Муслим Амаев до 67 кг и олимпийският шампион Семен Новиков до 87 кг.