БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%,...
Чете се за: 01:25 мин.
Специална програма на БНТ за президентските избори...
Чете се за: 04:55 мин.
С двулитрова бира в багажа: Отстраниха председател на СИК...
Чете се за: 02:02 мин.
Първи брифинг на ЦИК в изборния ден: Няма данни за жалби...
Чете се за: 03:12 мин.
България избира седмия президент
Чете се за: 01:05 мин.

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Към 16:00 ч. избирателната активност е 16,04%, най-висока е в 23 МИР София, съобщиха от ЦИК * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта

Стоян Кубатов остана на пето място на световното първенство по борба

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Българският национал загуби схватката за бронзовия медал.

Стоян Кубатов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Стоян Кубатов остана на пето място в категория до 77 кг в класическия стил на световното първенство по борба в Казахстан. Българският национал загуби схватката за бронзовия медал срещу Шиав Мамедов от Беларус, след като беше туширан от съперника си.

Надпреварата може да гледате пряко по БНТ 3.

Кубатов започна силно участието си в турнира и в събота записа три поредни победи. Той се наложи над Джоел Адамс от САЩ с 3:1, Али Арсалан от Сърбия с 10:1 и Мерей Маулитканов от Казахстан с 4:3. На полуфиналите обаче българинът отстъпи с туш пред Александрин Гуцу от Молдова и продължи към битката за бронзовото отличие.

Негов съперник там стана дебютантът на световни финали Шиав Мамедов, който достигна до двубоя за медалите през репешажите. Кубатов не успя да намери ритъма си в началото на схватката, а момент на невнимание през първата част позволи на беларусина да го атакува и да спечели четири точки.

През втората част българският борец опита да се върне в двубоя от партер, но Мамедов се защити успешно, контрира действията му и стигна до туш. Така Кубатов приключи шампионата на пета позиция, а България продължава да очаква първия си медал от първенството.

Следващата възможност за отличие ще бъде в лицето на Кирил Милов, който утре ще се бори за бронза в категория до 97 кг срещу победителя от репешажите.

Елиминационните схватки в понеделник ще започнат и трима други български национали – Едмонд Назарян в категория до 63 кг, Абу-Муслим Амаев до 67 кг и олимпийският шампион Семен Новиков до 87 кг.

Свързани статии:

Кирил Милов ще се бори за бронз на световното първенство
Кирил Милов ще се бори за бронз на световното първенство
Българинът загуби полуфиналната си схватка с Кирил Маскевич...
Чете се за: 01:52 мин.
НА ЖИВО: Световно първенство по борба
НА ЖИВО: Световно първенство по борба
Гледайте най-интересните срещи в ефира на БНТ 3 от 25 октомври до 1...
Чете се за: 00:25 мин.
#Световно първенство по борба в Астана #Стоян Кубатов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на Слави Бинев
1
Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на...
Кой е Слави Бинев?
2
Кой е Слави Бинев?
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
3
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
Как се гласува с машина?
4
Как се гласува с машина?
Има ли проблеми преди вота в Бургаско?
5
Има ли проблеми преди вота в Бургаско?
Преди вота в Малорад: В селото гласуват едновременно за кмет и президент
6
Преди вота в Малорад: В селото гласуват едновременно за кмет и...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
6
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...

Още от: Борба

Кирил Милов ще се бори за бронз на световното първенство
Кирил Милов ще се бори за бронз на световното първенство
Гледайте по БНТ 3 световно първенство по борба Гледайте по БНТ 3 световно първенство по борба
7226
Чете се за: 00:25 мин.
Москва ще бъде домакин на световното първенство по вдигане на тежести през 2030 г. Москва ще бъде домакин на световното първенство по вдигане на тежести през 2030 г.
Чете се за: 01:02 мин.
Световната федерация с официално писмо до БФ Борба: UWW признава новоизбраните ръководни лица от извънредното изборно Общо събрание Световната федерация с официално писмо до БФ Борба: UWW признава новоизбраните ръководни лица от извънредното изборно Общо събрание
Чете се за: 02:05 мин.
Кирил Милов се класира на полуфиналите на световното първенство по борба в Астана Кирил Милов се класира на полуфиналите на световното първенство по борба в Астана
Чете се за: 02:00 мин.
Стоян Кубатов ще се бори за бронзов медал на световното първенство по борба Стоян Кубатов ще се бори за бронзов медал на световното първенство по борба
Чете се за: 01:50 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от вота
НА ЖИВО: "Нощта на избора" - в очакване на резултатите от...
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч. ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка Изселниците в Турция не отидоха до урните, рекордно нисък вот в южната ни съседка
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
3D мапинг превръща сградата на БНТ в екран в изборната нощ 3D мапинг превръща сградата на БНТ в екран в изборната нощ
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Сърбия гласува за парламент, дълги опашки се извиха пред...
Чете се за: 02:35 мин.
По света
Михаела Доцова: Да гласуваме днес значи сами да определяме бъдещето...
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Румен Радев: Важно е в тези времена да имаме президент със знания,...
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Едва 2,56% гласували в Кърджалийско – има ли натиск хората да...
Чете се за: 02:35 мин.
Регионални
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ