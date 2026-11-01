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България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала (ОБЗОР)

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Борба
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Семен Новиков, Кирил Милов и Биляна Дудова донесоха отличията за страната.

живо финалите световното първенство борба биляна дудова спечели бронзовото отличие
Снимка: startphoto.bg
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България приключи световното първенство в Казахстан с общо три медала, сред които едно златно и две бронзови отличия.

Най-големият успех за страната ни донесе Семен Новиков, който завоюва световната титла в категория до 87 килограма в класическия стил.

Кирил Милов също се качи на почетната стълбичка, след като спечели бронзов медал в категория до 97 килограма при класиците.

Третото отличие за България беше дело на Биляна Дудова, която заслужи бронза в категория до 62 килограма при жените.

Близо до медалите останаха още трима български представители. Едмонд Назарян в категория до 63 килограма и Стоян Кубатов при 77-килограмовите в класическия стил, както и Шамил Мамедов в категория до 65 килограма в свободния стил, завършиха на крачка от почетната стълбичка.

Обзор на българското представяне:

Семен Новиков стана световен шампион в кат. до 87 кг, класически стил. На финала златният олимпийски медалист победи категорично иранеца Алиреза Мохмадипиани с 4:0, с което прекъсна 13-годишна суша без световна титла в класическия стил за България.

Кирил Милов завоюва бронзов медал след безапелационна победа с 10:0 над австриеца Маркус Рагингер в кат. до 97 кг, класически стил.

Четирикратната европейска шампионка Биляна Дудова спечели втория бронзов медал за България след успех в спора за третото място. В кат. до 62 кг вече носителката на три отличия от световни първенства победи шведката Йохана Линдборг с 4:2.

Едмонд Назарян в кат. до 63 кг класически стил остана на крачка от отличията, като загуби битката за бронза срещу Озодбек Калимбоев и завърши на пето място.

Ахмед Магамаев в кат. до 97 кг, свободен стил беше елиминиран на осминафиналите след оспорвана схватка (4:5) срещу Гиви Мацарашвили (Грузия).

Шамил Мамедов остана на крачка от медал на шампионата в категория до 65 килограма. Българският национал допусна поражение от Рахман Амазуд (Иран) с 4:5 в спора за бронза.

В свободния стил Магомед Рамазанов, Георги Иванов и Микяй Наим допуснаха поражения в елиминациите. Олимпийският шампион Рамазанов бе спрян от двукратния №1 в света Камран Газемпур (Иран) на старта при 86-килограмовите.

Националът поведе с 1:0, съперникът му успа да изравни в началото на втората част за 1:1. Рамазанов взе още две точки, но иранецът веднага го контраатакува за 4 т., което му донесе и успеха за крайното 3:5.

При 125-килограмовите Георги Иванов започна с туш срещу бразилеца Сабриел Силва. В следващия кръг обаче двукратният европейски шампион до 23 г. имаше оспорвана битка с натурализирания германец от ирански произход Моксен Сиар. Резултатът бе равен 5:5, но съперникът му успя да постигне туш, 1,45 мин. преди края на срещата.

Микяй Наим (61) също загуби на старта след технически туш 2:12 от индиеца Нахил Нахил, шампион на Азия до 23 г. през 2025-а. Европейският вицешампион от 2023-а загуби шансове да продължи, след като и съперникът му загуби в следващия кръг.

Ахмед Батаев приключи участието си на световното първенство по борба в Астана, Казахстан. Европейският вицешампион от 2022 година записа една победа и една загуба в категория до 92 килограма в свободния стил, но не успя да продължи битката за медалите.

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