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Шамил Мамедов остана на крачка от бронза на световното по борба в Астана

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Спорт
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Българският национал не успя да пребори иранец.

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Шамил Мамедов завърши на пето място в категория до 65 кг на Световното първенство по борба в Астана, след като отстъпи на Рахман Амузад (Иран). Така България остана с три спечелени медала – злато на Семен Новиков и бронзови отличия на Кирил Милов и Биляна Дудова.

Амузад спечели първите две точки в срещата в рамките на първата минута и запази преднината си до паузата. Иранецът добави още една точка в началото на втората част с ново избутване на Мамедов, който обаче направи силна контраатака и след няколко движения резултатът бе 5:4 в полза на иранеца. Българският национал не успя да заличи точката пасив и по този начин завърши пети в категорията.

В четвъртък Мамедов постигна три победи – с 11:0 срещу Нико Мегерле (Германия), със 7:3 срещу Агустин Дестрибатс (Аржентина) и с 6:0 срещу Таирбек Улу (Киргизстан), но на полуфиналите българският национал отстъпи с 1:2 срещу Вазген Теванян (Армения).

На Световното първенство остана само един роден представител – Ахмед Батаев. Той ще се бори утре в категория до 92 кг.

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