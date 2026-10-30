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ГДБОП задържа 19-годишен за кибератаки срещу БНТ, БНР и държавни институции (СНИМКИ)

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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Задържаният младеж използвал изкуствен интелект за мащабни кибератаки и кражба на лични данни

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ГДБОП задържа 19-годишен хакер в София за мащабни кибератаки срещу БНТ, БНР, държавни институции и частни компании. Младежът е използвал изкуствен интелект за извличане на лични данни и разпространение на зловреден софтуер.

Идентифицирал се е с два псевдонима в социалните мрежи и интернет пространството.

Целта на атаките е била финансова печалба чрез продажба на придобитата информация в специализирани хакерски форуми и канали в "тъмната мрежа". Според събраните доказателства, хакерът е успял да източи бази данни на хиляди потребители - имена, телефонни номера, електронни и пощенски адреси, история на онлайн покупки и други лични данни.

Задържаният е рекламирал и призовавал и за разпространението на опасен зловреден софтуер, наречен „Cobra Stealer“. Този тип вируси са програмирани скрито да извличат запазени пароли, банкови детайли и криптовалутни портфейли от заразени компютри.

При обиските на адреси в София са конфискувани компютри, хард дискове, мобилни устройства и документи, доказващи престъпната дейност. На хакера са повдигнати три обвинения от Софийската градска прокуратура.

Снимки: ГДБОП

#хакер #кибератаки

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