Олимпийската история на Африка започва в Дакар

Вълнението от провеждането на първото в историята Олимпийско събитие в Африка е почти нереално. Това заяви президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, ден преди официалното откриване на младежките Олимпийски игри в Дакар.

Церемонията може да гледате на живо по БНТ 3 утре от 20:30 часа.

Близо 2700 атлети ще влязат в битка за 153 комплекта медали на младежките Олимпийски игри в Дакар. Сред тях си 17 българи, които ще атакуват отличията в 13 вида спорт.

„Всичко е готово, в ход са финалните приготовления. Съоръженията са страхотни и вълнението сред атлетите в Олимпийското село нараства с всяка минута“, каза Ковънтри.

За Ковънтри този момент има и лично измерение. Родената в Зимбабве, бивша по плувкиня не скри вълнението си от факта, че именно Африка посреща Олимпийско събитие за първи път.

„Припомням ви, че заради пандемията от коронавирус събитието беше отложено за 2026 година, така че това е нещо, което се очаква от много дълго време тук. Вълнението от провеждането на първото в историята Олимпийско събитие в Африка е почти нереално“, добави Ковънтри.

Младежките Олимпийски игри ще продължат до 13 ноември, а най-интересните състезания може да гледате по БНТ 3, както и на нашия сайт.