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Загуби за Магомед Рамазанов, Георги Иванов и Микяй Наим на световното по борба в Астана

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Спорт
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Днес от 15:00 часа са финалите, които БНТ 3 ще предава пряко.

Европейско първенство по борба, Магомед Рамазанов
Снимка: startphoto.bg
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Олимпийският шампион Магомед Рамазанов бе спрян от двукратния №1 в света Камран Газемпур (Иран) на старта при 86-килограмовите в свободния стил на първенството на планетата в Казахстан.

Националът поведе с 1:0, съперникът му успа да изравни в началото на втората част за 1:1. Рамазанов взе още две точки, но иранецът веднага го контраатакува за 4 т., което му донесе и успеха за крайното 3:5.

При 125-килограмовите Георги Иванов започна с туш срещу бразилеца Сабриел Силва. В следващия кръг обаче двукратният европейски шампион до 23 г. имаше оспорвана битка с натурализирания германец от ирански произход Моксен Сиар. Резултатът бе равен 5:5, но съперникът му успя да постигне туш, 1,45 мин. преди края на срещата.

Микяй Наим (61) също загуби на старта след технически туш 2:12 от индиеда Нахил Нахил, шампион на Азия до 23 г. през 2025-а. Европейският вицешампион от 2023-а загуби шансове да продължи, след като и съперникът му загуби в следващия кръг.

Ако съперниците и на Рамазанов и Иванов стигнат финалите, националите ще продължат в репешажите за бронза.

Днес от 15:00 часа са финалите, в които Шамил Мамедов (65) ще спори за бронза. Негов съперник ще бъде отново иранец - Рахман Муса Амузадхалили, №1 в света от 2025-а, втори на олимпийските игри Париж 2024. Двубоите ще може да гледате пряко по БНТ 3.

#Световно първенство по борба в Астана #Магомед Рамазанов #Микяй Наим #Георги Иванов

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