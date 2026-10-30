13 задържани за наркотици при операция на полицията в Хасково

13 души са задържани за наркотици при специализирана полицейска операция в област Хасково. Образувани са 3 досъдебни и 5 бързи производства, съобщиха от дирекцията на полицията.

Фентанил е открит в търговски обект в квартал „Република“. Марихуана и контрабандни стоки са намерени в различни населени места в областта.

В операцията са участвали служители на криминална, икономическа и охранителна полиция, както и сили на Зоналното жандармерийско управление. Проверявани са 96 търговски обекта, заложни къщи, валутни бюра, дружества за бързи кредити и лица, за които има данни, че разполагат с финансов ресурс за евентуално купуване на гласове.

Конфискувани са 75 текстилни артикула с лога на защитени търговски марки, открити в търговски обект на улица „Христо Данов“ в Димитровград. В село Долно Белево, в стопанска постройка в частен двор полицаите попаднали на дестилационна система и 160 литра етилов алкохол. Собственикът не е представил документи за платен акциз.

В рамките на специализираната операция са проверени общо 2384 души и 2875 моторни превозни средства. На нарушителите на Закона за движението по пътищата са съставени 68 акта и 574 фиша, а връчените електронни фишове са 56, казаха от полицията.