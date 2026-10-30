Жители на Мало Бучино заплашват да блокират АМ „Струма“ заради постоянен шум от преминаващите превозни средства

Жители на Мало Бучино заплашват да блокират автомагистрала „Струма“ заради постоянен шум от преминаващите по аутобана коли и тирове. Хората твърдят, че повече от три години чакат изграждането на шумозащитни съоръжения, въпреки че вече има избран изпълнител и осигурено финансиране. Защо ремонтът се бави и кога ще започнат дейностите?

За жителите на Мало Бучино шумът от преминаващите по автомагистрала „Струма“ коли и тежкотоварни камиони отдавна е ежедневие, а трафикът – постоянен. Решение на проблема очакват от години.

Михаил Тодоров, жител на Мало Бучино: „С вече пускането на магистралата шумът започна да се увеличава, от ден на ден става все повече. Проблемът е още по-дълбок, когато бъде затворен, примерно, следващият проход, който е в посока Перник, надолу през Владая, и целият трафик се пренасочва оттук. Оттам се затваря поради различни причини – ремонт или, примерно, катастрофа. Тогава става страшно. Включително някак пренасочват тирове по долния път, който не е магистралата. И в самото село също е много зле положението.“

По думите на жителите допълнителен шум създава и тунелът на аутобана.

Вълчо, жител на Мало Бучино: „Тук има тунел на самата магистрала и, излизайки, големите коли, тировете, пред себе си създават една ударна вълна, която направо излиза като гръм. И в двете посоки, защото селото ни е от двете страни на тунела и се чува от двете страни.“

Преди повече от четири години на място е направена проверка за нивата на шума, а резултатите отчитат превишени звукови децибели.

Весел Етугов, кмет на Мало Бучино: „Повече от три години Агенция „Пътна инфраструктура“ направи обществена поръчка и има спечелена поръчка за изграждането на шумозаглушителните мембрани. Минаха три години вече, мембраните ги няма, както виждате. Мога да ви покажа каква кореспонденция съм водил като кмет през годините до няколко вида министри, такива регионални, до няколко шефове на АПИ.“

През май получават отговор, че разрешението за строеж се очаква да бъде издадено тази година.

Весел Етугов, кмет на Мало Бучино: „И на всичките писма, които съм писал, им прилагам, нали, тяхната документация, да ги подсетя, че има спечелена обществена поръчка и трябва да го изградят. Поръчката се е спечелила, не е обжалвана. Просто нищо друго не остава, освен да дойде тука фирмата и да направи мембраните.“

Жителите на Мало Бучино са готови да блокират автомагистрала „Струма“, ако изграждането на мембраните не започне до края на годината.

Михаил Тодоров, жител на Мало Бучино: „Може би сме склонни да дадем някакъв толеранс на властите до края на годината, да бъде пуснато вече възлагателното писмо или разрешението за строеж и да започне това нещо. Ако не, сме склонни да затворим магистралата. Просто няма как вече да продължава това нещо така.“

В официален отговор от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че изграждането на шумозащитните съоръжения край Мало Бучино все още е на етап проектиране. Техническият проект е приет със забележки, които фирмата изпълнител трябва да отстрани. Към момента няма издадено разрешение за строеж, а дейностите могат да започнат едва след приключване на всички законови и административни процедури. От АПИ уточняват още, че временни мерки за ограничаване на шума не се предвиждат поради невъзможността за въвеждането им.