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Примирието в Олешки: Конвоят с помощи е готов да потегли

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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примирието олешки конвоят помощи готов потегли
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След обявеното примирие в контролирания от руските сили град Олешки се очаква да започнат доставките на хуманитарна помощ.

Според руският вестник "Известия" тази нощ конвоят с помощите е потеглил към града, след като разминирането на района е приключило. Той ще достави основно храна и медицински консумативи. Според изданието журналисти от Франция, Италия, Русия, Украйна и Съединените щати ще придружават конвоя.

На място ще са и руският омбудсман Яна Лантратова и украинският парламентарен комисар по правата на човека Дмитро Лубинец.

Жителите, които искат да напуснат града, ще могат да го направят в определен часови диапазон, в който ще бъдат гарантирани всички мерки за сигурност. След това ще започне разпределянето на пакетите с помощи. В града са блокирани около 2000 души, които останаха без достъп до храна и лекарства и не можеха да напуснат района заради мини и атаки с дронове.

#Олешки #конвой #войната в Украйна #помощи

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