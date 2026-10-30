Примирието в Олешки: Конвоят с помощи е готов да потегли

След обявеното примирие в контролирания от руските сили град Олешки се очаква да започнат доставките на хуманитарна помощ.

Според руският вестник "Известия" тази нощ конвоят с помощите е потеглил към града, след като разминирането на района е приключило. Той ще достави основно храна и медицински консумативи. Според изданието журналисти от Франция, Италия, Русия, Украйна и Съединените щати ще придружават конвоя.

На място ще са и руският омбудсман Яна Лантратова и украинският парламентарен комисар по правата на човека Дмитро Лубинец.

Жителите, които искат да напуснат града, ще могат да го направят в определен часови диапазон, в който ще бъдат гарантирани всички мерки за сигурност. След това ще започне разпределянето на пакетите с помощи. В града са блокирани около 2000 души, които останаха без достъп до храна и лекарства и не можеха да напуснат района заради мини и атаки с дронове.