Облачно и дъждовно време през следващите дни

И през следващото денонощие над цялата страна ще бъде облачно, на места с валежи от дъжд. Минималните температури ще бъдат между 6° и 12°, в София около 7°, по Черноморието от 10° до 13°, а максималните – между 11° и 16°, в София около 11°, на морския бряг 14° - 15°. Ще бъде почти тихо, в Източна България със слаб до умерен, северен вятър.

Предимно облачно ще е и по Черноморието, но ще превалява главно по южното крайбрежие. Вятърът ще бъде слаб и умерен от север-северозапад.

И в планините на много места ще е с валежи от дъжд. Над около 2000 метра, където и максималните температури ще бъдат отрицателни, ще вали сняг. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, по високите части – с посока от юг-югозапад.

Предимно слънчево ще бъде в Западна и части от Централна Европа, в североизточните райони на Пиринеите и на Скандинавския полуостров. Дъжд ще вали на Британските острови, а валежи и гръмотевици, на места с гръмотевици, се очакват в Италия. Валежи от дъжд ще има и в много райони на Балканите, в южните части придружени и с гръмотевична дейност, а температурите ще се понижават.

И у нас, през почивните дни температурите слабо ще се понижат. На много места в страната ще има валежи от дъжд, над 1600 метра – от сняг. Ще духа умерен югоизточен вятър и в понеделник се очаква слабо и временно повишение на температурите. Ще се задържи облачно, с валежи, на места значителни. С умерен и силен вятър от североизток ще нахлува по-студен въздух и във вторник дъждът ще се примесва със сняг и в по-ниските планински райони.

В сряда застудяването ще продължи, но валежите в Западна България постепенно ще спират. Ще продължи да вали все още в източните райони от страната. Според по-дългосрочните прогнози през повечето дни от първата половина на ноември ще бъде облачно и с валежи. Повече слънчеви часове се очакват около 5 ноември и в периода от 13 до 15 ноември.