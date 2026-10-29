БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
10
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей...
Чете се за: 14:50 мин.
Апелативният съд в Бургас пусна под "домашен...
Чете се за: 00:50 мин.
След 14 месеца зад решетките: Окръжният съд в Бургас...
Чете се за: 02:25 мин.
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да...
Чете се за: 03:40 мин.
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до...
Чете се за: 03:07 мин.
Зимата напомня за себе си още в началото на ноември
Чете се за: 02:37 мин.
Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари
Чете се за: 01:47 мин.
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу...
Чете се за: 01:17 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Потънал е контейнеровозът, атакуван от дронове край Калиакра
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Апелативният съд в Бургас пусна под "домашен арест" кметовете на Белица и Сунгурларе

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Запази
Апелативният съд в Бургас пусна под "домашен арест" кметовете на Белица и Сунгурларе
Слушай новината

Апелативният съд в Бургас освободи от ареста кметовете на Белица и Сунгурларе – Радослав Ревански и Димитър Гавазов, като замени мерките им за неотклонение с „домашен арест“. Ревански ще изтърпява мярката в Белица, а Гавазов – на настоящия си адрес в село Лозарево.

Според магистратите събраните доказателства дават основание за обосновано предположение, че двамата са съпричастни към престъплението, в което са обвинени. Съдът обаче приема, че няма опасност те да се укрият. Макар да съществува риск от извършване на ново престъпление, магистратите преценяват, че той не е толкова голям, че да налага задържането им под стража, и може да бъде преодолян с по-леката мярка „домашен арест“.

#село Белица #Бургас #Сунгурларе #Апелативен съд

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба в ефира на БНТ 3
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
2
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус 7°, а най-високите – между 20° и 25°
3
Времето през ноември: Най-ниските температури ще са до минус...
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла
4
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край...
Военно-апелативният съд ще гледа мярката на гарда на НСО Мартин Владимиров
5
Военно-апелативният съд ще гледа мярката на гарда на НСО Мартин...
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски показания по случая със Соня Колтуклиева
6
„Действайте, ще ви бъде платено“: Нови свидетелски...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Регионални

Разлика между броя на гласовете и машинните протоколи в няколко области
Разлика между броя на гласовете и машинните протоколи в няколко области
Факелно шествие по случай Денят на народните будители – 1 ноември Факелно шествие по случай Денят на народните будители – 1 ноември
Чете се за: 00:32 мин.
Разследващите установяват от кога е действала тайната фабрика за цигари в Карнобат Разследващите установяват от кога е действала тайната фабрика за цигари в Карнобат
Чете се за: 03:22 мин.
Влошено е качеството на питейната вода в Котел и три села в общината Влошено е качеството на питейната вода в Котел и три села в общината
Чете се за: 00:42 мин.
Представят алманах с историята на пловдивските училища от Възраждането до днес Представят алманах с историята на пловдивските училища от Възраждането до днес
Чете се за: 00:47 мин.
Апелативният съд в Бургас гледа мерките на задържаните кметове на Белица и Сунгурларе Апелативният съд в Бургас гледа мерките на задържаните кметове на Белица и Сунгурларе
Чете се за: 03:27 мин.

Водещи новини

НА ЖИВО: Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - в ефира на БНТ
НА ЖИВО: Единственият дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - в...
Чете се за: 14:50 мин.
У нас
Апелативният съд в Бургас пусна под "домашен арест" кметовете на Белица и Сунгурларе Апелативният съд в Бургас пусна под "домашен арест" кметовете на Белица и Сунгурларе
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
След 14 месеца зад решетките: Окръжният съд в Бургас пусна Никола Бургазлиев под "домашен арест" След 14 месеца зад решетките: Окръжният съд в Бургас пусна Никола Бургазлиев под "домашен арест"
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
След потъването на ударения кораб край Калиакра – има ли...
Чете се за: 03:52 мин.
У нас
Тридневен траур: Испания скърби за жертвите на жп катастрофата край...
Чете се за: 02:20 мин.
По света
Решаващите битки: Ключовите щати, които могат да преобърнат вота в САЩ
Чете се за: 06:40 мин.
По света
За 19-ти път раздадоха нагладите за принос в науката...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ