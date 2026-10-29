Апелативният съд в Бургас пусна под "домашен арест" кметовете на Белица и Сунгурларе

Апелативният съд в Бургас освободи от ареста кметовете на Белица и Сунгурларе – Радослав Ревански и Димитър Гавазов, като замени мерките им за неотклонение с „домашен арест“. Ревански ще изтърпява мярката в Белица, а Гавазов – на настоящия си адрес в село Лозарево.

Според магистратите събраните доказателства дават основание за обосновано предположение, че двамата са съпричастни към престъплението, в което са обвинени. Съдът обаче приема, че няма опасност те да се укрият. Макар да съществува риск от извършване на ново престъпление, магистратите преценяват, че той не е толкова голям, че да налага задържането им под стража, и може да бъде преодолян с по-леката мярка „домашен арест“.