Решаващите битки: Ключовите щати, които могат да преобърнат вота в САЩ

Броени дни остават до ключовите междинни избори в Съединените щати. В средата на мандата на Доналд Тръмп, американците решават кой ще контролира Конгреса – вот, който ще предопредели дали в следващите две години администрацията от Белия дом ще може безпрепятствено да прокарва политиките си, или пък ще среща яростна съпротива. За какво всъщност се гласува на 3 ноември и кои са ключовите битки, които ще определят изхода от надпреварата...

Ще "накажат" ли американските гласоподаватели Републиканската партия или пък ще станем свидетели на прецедент, при който управляващата партия успява да запази мнозинство в Конгреса – на 3 ноември всички погледи ще са отправени към Съединените щати, за да проследим отблизо Междинните избори. На фона на исторически нисък рейтинг на президента Доналд Тръмп, неговата партия се бори да запази контрола над Камарата на представителите, но проучванията към момента са в полза на демократите. Всички 435 места в долната камара предстои да бъдат преизбрани. В момента републиканците имат крехко мнозинство от 218 места, демократите – 214. Битката за 3 места в Камарата на представителите е най-голямата неизвестна.

Доналд Тръмп започна втория си мандат комфортно – контролирайки и двете камари. С все по-високите разходи за живот, критиките за войната в Иран и въпросът за миграцията – победа за демократите, каквато се очаква, ще означава и тежки две години за администрацията в Белия дом. В момента горната камара на Сената също е под контрола на Републиканската партия, но тук и прогнозите са по-трудни. По време на първия мандат на Тръмп след междинните избори демократите спечелиха Камарата на представителите, но не и Сената.

Сега ще се гласува за 1/3 или 35 от 100 места от горната камара. Ако демократите спечелят Сената, очакванията са да последват няколко разследвания срещу администрацията на Тръмп. Ако обаче републиканците запазят контрол, можем да видим ситуация като от първия мандат на Тръмп, когато демократите в Конгреса заведоха два процеса за импийчмънт, но републиканиците в Сената го оправдаха.

Във вторник американците в 36 щата ще избират и нови губернатори, а изходът от тези надпревари може да даде сигнал и кои са потенциалните кандидат-президенти на двете партии за следващите избори. И двата лагера влагат огромни усилия в предизборната надпревара и разчитат на най-харизматичните си фигури, макар и те да не са в листите. И докато Тръмп вече близо месец участва в митинг след митинг в страната и призовава хората да си представят, че самият той е върху бюлетината, демократите заложиха на най-популярния си президент Барак Обама.

Изходът от надпреварата в няколко щата се очертава като решаващ този вторник. Никой не се наема да предвиди кой ще спечели в традиционно републикански щати като Тексас, Аляска и Айова.

От преначертаване на избирателните карти, през опити да се забрани гласуването по пощата, до компроматна война – битката е за всеки глас. Демократите са устремени към покоряването на няколко републикански бастиона – залогът – контрол върху Сената.

ТЕКСАС

За последно от Тексас изпращат демократ в Сената през 1988-ма. Сега 37-годишният Джеймс Таларико – бивш учител и студент по теология, успя да прикове погледите не само в щата, но и на национално ниво. Таларико – енергичен и умел оратор, успява да мобилизира демократите в Тексас. Срещу него излиза републиканецът Кен Пакстън, който преди 3 години беше отстранен от щатския Конгрес.

Джеймс Таларико, кандидат за Сената от Демократическата партия: "Още от 70-те години богати дарители и корпорации си купуват политици и в двете партии. Сега техният кандидат е Кен Пакстън, зад когото стои лично Илън Мъск."

Кен Пакстън, кандидат за Сената от Републиканската партия: "Знаете ли какво казва Таларико, когато го попитат кого обича най-много след семейството си - транссексуални хора. Той е обсебен от тази тема и иска децата ни да си сменят пола. Иска и да премахне петрола и газта от Тексас. Аз пък ви предлагам да премахнем него и абсурдните му идеи от щата ни."

АЛЯСКА

С непредвидим изход е надпреварата в Аляска - бившият конгресмен от демократическата партия Мери Патола се изправя срещу сенатора-републиканец Дан Съливан. Патола е представител на коренното инуитско население на Аляска и победа за нея би била историческа. Доналд Тръмп пък обвини демократите, че са издиганли още един кандидат с името Дан Съливан, в опит да отклонят гласове от републиканеца.

Мери Пелтола, кандидат за Сената от Демократическата партия: "Аз съм работлива и в ума ми са всички жители на Аляска. Била съм във всяко кътче от щата, разговаряла съм с рибари и работници."

снимки: БТА

Дан Съливан, кандиат за Сената от Републиканската партия: "Нашите съюзници не трябва да купуват руски газ и петрол, трябва да ги окуражаваме да ги купуват от Аляска."

Охайо, Айова и Канзас гласуваха за Тръмп през 2024 г. Традиционно червени, очакванията сега са за първи път от много време тези щата от Средния Запад да обърнат гръб на републиканците и да предпочетат демократическата партия.