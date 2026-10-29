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Протест пред руското посолство в София след атаките срещу кораби в Черно море (СНИМКИ)

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
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протест руското посолство софия атаките кораби черно море снимки
Снимка: БНТ
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Протест пред руското посолство в София под наслов: "Стоп на руската агресия! Митрофанова вън!". Демонстрацията е организирана от гражданско сдружение "БОЕЦ".

Пред сградата на посолството протестиращите разпънаха българското знаме и затвориха за движение улица "Никола Мирчев". От БОЕЦ излъчваха и протестни лозунги върху фасадата с помощта 3D мапинг.

Поводът са атаките срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море, както и предполагаеми руски саботажни действия срещу обекти от критичната инфраструктура на страната.

Организаторите настояват за категорична реакция на българските власти и за отзоваването на руския посланик Елеонора Митрофанова в срок до 72 часа.

Протестиращите хвърлиха на пътя и няколко останки от руски дронове, за които твърдят, че са намерени в района на Арапя.

Алекс Димов: "Да отидат на Арапя да погледнат. До Царево – по крайбрежието е пълно с части от руски дронове. Тези са от Арапя, да."

Румен Гаванозов: "Да, престане това безобразие с бездействието на правителството, с лъжите, които Радев всекидневно изтъква, с бездействието спрямо дроновете в Черно море."

#Руското посолство #руското посолство в София #Елеонора Митрофанова #протест в софия

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