Протест пред руското посолство в София след атаките срещу кораби в Черно море (СНИМКИ)

Протест пред руското посолство в София под наслов: "Стоп на руската агресия! Митрофанова вън!". Демонстрацията е организирана от гражданско сдружение "БОЕЦ".

Пред сградата на посолството протестиращите разпънаха българското знаме и затвориха за движение улица "Никола Мирчев". От БОЕЦ излъчваха и протестни лозунги върху фасадата с помощта 3D мапинг.

Поводът са атаките срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море, както и предполагаеми руски саботажни действия срещу обекти от критичната инфраструктура на страната.

Организаторите настояват за категорична реакция на българските власти и за отзоваването на руския посланик Елеонора Митрофанова в срок до 72 часа.

Протестиращите хвърлиха на пътя и няколко останки от руски дронове, за които твърдят, че са намерени в района на Арапя.