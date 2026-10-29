Апелативният съд в Бургас гледа мерките на задържаните кметове на Белица и Сунгурларе

Апелативният съд в Бургас разглежда жалбите на кметовете на Белица и Сунгурларе срещу наложените им мерки за неотклонение "задържане под стража". Двамата са обвинени в участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние, свързан с обществени поръчки в община Сунгурларе заедно с Христо Широков, областен координатор на ДПС в Бургас. В очакване на решението на съда пред сградата на съдебната палата се събраха привърженици на двамата градоначалници.

Прокуратурата настоява двамата кметове да останат в ареста, като според държавното обвинение има събрани достатъчно доказателства за участието им в престъпен сговор и реална опасност да извършат друго престъпление. Според държавното обвинение бивши и настоящи служители на общината са били подлагани на натиск и заплахи от Димитър Гавазов, а част от свидетелите изпитват страх и от двамата обвиняеми. Защитата на двамата кметове оспори обвиненията и настоя за отмяна на най-тежките мерки за неотклонение.

Пред съда кметът на Белица Радослав Ревански определи случващото се като "чудовищна несправедливост" и отрече да е престъпник. Кметът на Сунгурларе също отхвърли обвиненията, като заяви, че не е обсъждал обществени поръчки с Ревански, нито е разговарял с Христо Широков за определяне на фирми.

Красимира Кателиева, прокурор: "Няма никакви доказателства за политически натиск. Чухте пледоариите на страните. Единствено единият обвиняем се опита да внесе такъв нюанс. Но по делото такива доказателства няма. Достатъчно са събрани, които обосновават предположението срещу тримата обвиняеми за обвинението, за което са привлечени към настоящия момент."

Илиан Василев, адвокат на Радослав Ревански: "Те нямат обвинение, което да е свързано с конкретни обществени поръчки, с конкретни действия за конкретни обществени поръчки. Те такова обвинение нямат. Какво излиза? Че прокуратурата сама за себе си смята, че не е събрала доказателства за такова престъпление, а ние да се защитаваме за нещо, за което самата прокуратура смята, че не е събрала доказателства."

Междувременно привърженици на двамата кметове от общините Белица и Сунгурларе, продължават да очакват решението пред Съдебната палата в Бургас. Още в началото на заседанието се стигна до напрежение, след като протестиращите се струпаха под прозорците на съдебната зала.

Светослав Кафеджиев, жител на Белица: “Ние знаем какъв човек е-честен, справедлив човек и промени напълно Белица и идваме да го подкрепим.” Емине: “Несправедливо обвинен и даже задържан. Без никакви доказателства.”

Очаква се Апелативният съд в Бургас да обяви решението си в 19:30 часа.

снимки: БТА