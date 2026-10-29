Привърженици на задържаните кметове на Белица и Сунгурларе излязоха на протест пред съда в Бургас

Близки и привърженици на задържаните кметове на Сунгурларе и Белица – Димитър Гавазов и Радослав Ревански, излязоха на протест пред Съдебната палата в Бургас. Те определиха арестите на двамата градоначалници като неправомерни и настояха за освобождаването им.

Около сградата на съда има засилено полицейско присъствие, като служители на реда са разположени и на входовете.

На място пристигна и депутатът от ДПС Калин Стоянов.

След по-малко от час Апелативният съд в Бургас ще разгледа жалбите на двамата кметове срещу наложените им мерки за неотклонение „задържане под стража“. Те са обвинени в участие в престъпен сговор с цел търговия с влияние, свързан с обществени поръчки в община Сунгурларе.