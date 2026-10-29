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Румен Радев за нападнатия контейнеровоз: Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, но до това не се стигна

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Бяхме готови да вдигнем самолети L-39, които бяха базирани на Балчик и да могат да въздействат със своето въръжение по тези дронове, ако бяха нахлули в нашите териториални води, но до там не се стигна. Това каза премиерът Румен Радев по повод вчерашната атака с три дрона срещу контейнеровоз край Балчик:

Румен Радев, министър-председател: "Освен това, ние зависими от метеорологическите условия. Не винаги може да се лети, не винаги може да се въздейства. Нашите кораби са ограничени като брой и също като възможности. Ние не можем да поемем едно непрекъснато дежурство в цялата изключителна икономична зона. Дори да имаме средства за въздействие, ние не можем да действаме чисто в правно отношение извън нашите териториални води. Няма как да го направим. Ние нарушаваме международното право. И тук това е свързано с много особенности и с способности все пак, защото имаме редица ограничения на това, което разполагаме ние да гледаме навътре в изключителната економическа зона, да наблюдаваме, да разузнаваме, да разкриваме и най-вече да въздействаме."

Видеото на дрона, което е много добро, е споделено с нашите съюзници, допълни премиерът. В момента се правят всички възможни експертизи, допълни Радев.

Очаквам най-сетне ние да имаме отговор и то фактически ясно доказателство, кой завършва тези атаки, каза още премиерът и отнонво подчерта, че ако се докаже с какъв произход са дроновете, министрът на външните работи ще извика официално който и е да е посланник, за да му връчи протестна нота.

Премиерът отново каза, че единственият начин атаките да спрат, е да има мир, а страната ни е предприела всички необходими мерки, за да уведоми съюзниците си:

Румен Радев, министър-председател: "Имаме инициатива от трибуната на ООН, с генералният секретар на ООН. Имаме инициатива пред генералния секретар на НАТО, с президента на Европейската комисия, на Европейският съвет, регионална инициатива на всички министри. Аз мисля, че всичко това, което се прави до момента, плюс пълната мобилизация на всички способности на нашите въоръжени сили, плюс способностите на съюзниците, вече сме стигнали върха на това, което можем да направим. От тук нататък има само едно единствено решение за да сме сигурни, че тези атаки най-сега ще спрат е сядане на масата за мирни преговори."

Единствената 100-тна гаранция, това е прекратяване на огъня. Политическа воля за диалог, както виждате, той започна. С президента на Финландия Александър Ступ, с премиера на Норвегия, които вече започнаха да иницират някакви разговори с президента Путин. Аз мисля, че Европейския Съюз и НАТО, разбира се, трябва да се движим в тази посока, каза още Румен Радев.

#Румен Радев, #нападение с дронове #премиер

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