Българските превозвачи подкрепиxа турските в протеста им срещу ограниченията от Шенген

Европейският съюз да промени правилото, ограничаващо престоя им в Шенгенското пространство до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период.

За това настояват турските шофьори на тирове. Заради ограниченията на "Капъкуле – Капитан Андреево" и "Хамзабейли – Лесово" има около 6000 камиона, които не могат да влязат. Ограничението е от 1995 г., но след като през април т.г. заработи системата „вход-изход” у нас данните на шофьорите се засичат.

Водачите настояват за възможност да пътуват целогодишно, за по-дългосрочни визи и за специален режим, който да отчита спецификата на международния автомобилен транспорт. Те оспорват прилагането на общото ограничение към професионалните шофьори, които преминават границите заради работата си, а не с туристическа цел.

Шерафетин Арас, председателя на турската асоциация на международните превозвачи UND: "Шофьрите не са туристи, те представляват международния транспорт и пренасят стоките за цял свят. През 1995 година Европейския съюз имаше 7 държави, които бяха в Шенген. Сега в момента са 29 страни, като територия са повече държави, но това, което е дадено на шофьорите си остана същото - 90 дни." Георги Петърнейчев, Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата: "Ние ги подкрепяме, техните действия са справедливи. Може да се извади някаква дерогация, както сега намериха начин. В момента България дава гратисен период, в който да могат да минат, да разтоварят, да се върнат и през това време да сe търси някакъв компромис за решаванате на този проблем."

От UND призоваха европейските институции да намерят бързо решение, включително чрез облекчаване на визовия режим и осигуряване на по-дългосрочни визи за професионалните шофьори. Арас заяви, че протестът не е насочен срещу конкретна държава, а цели да бъде намерено решение, което да позволи на превозвачите да работят нормално.