Георги Дерменджиев: В един такъв турнир всеки отбор може да постигне победа

Консултантът по спортните въпроси в Лудогорец и бивш треньор на тима Георги Дерменджиев изрази мнението си след жребия за Купата на България.

Той отреди "орлите" да се изправят срещу Левски на осминафиналите на надпреварата.

"Жребият си е жребий. Един мач, който най-вероятно ще бъде много интересен. Ние сме гости, но това няма никакво значение. Готвим се за мача", започна Дерменджиев.

"В един такъв турнир всеки отбор може да постигне победа. Като приключат мачовете ще видим. Ние се настройваме към единия мач и към следващия, ако успеем да победим Левски", каза още той.