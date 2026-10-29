Валентин Илиев: Славия е труден противник, очакваме добър двубой и да излезем победители от не

Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев е доволен, че отборът няма да гостува извън София на осминафиналите за Купата на България през декември, тъй като в този период съставът на Маркус Гиздол ще има натоварена програма от мачове. Жребият отреди носителят на трофея ЦСКА да срещне Славия в квартал "Овча Купел", като мачовете от осминафиналната фаза ще се играят в периода 11-14 декември.

“Славия е труден противник, очакваме добър двубой и да излезем победители от него. Определено е добра новина, че мачът е в София. Тогава графикът ще е натоварен и това е плюс за нас", коментира Илиев.

Той коментира и темата, че още в осминафиналите ще се използва системата ВАР.