Валентин Илиев: Славия е труден противник, очакваме добър двубой и да излезем победители от не

Жребият за Купата на България отреди носителят на трофея ЦСКА да срещне Славия в квартал "Овча Купел".
Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев е доволен, че отборът няма да гостува извън София на осминафиналите за Купата на България през декември, тъй като в този период съставът на Маркус Гиздол ще има натоварена програма от мачове. Жребият отреди носителят на трофея ЦСКА да срещне Славия в квартал "Овча Купел", като мачовете от осминафиналната фаза ще се играят в периода 11-14 декември.
“Славия е труден противник, очакваме добър двубой и да излезем победители от него. Определено е добра новина, че мачът е в София. Тогава графикът ще е натоварен и това е плюс за нас", коментира Илиев.
Той коментира и темата, че още в осминафиналите ще се използва системата ВАР.
"Не става въпрос дали ВАР ме успокоява, или не. Това не е само в моята глава. Силно се надявам във всяко едно отношение да се развиваме и подобряваме нивото си като българи", каза още Илиев.