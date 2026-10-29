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Едмонд Назарян: Доволен съм от представянето на световното първенство

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Спорт
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Българският национал по борба остава съсредоточен върху спечелване на квота за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Едмонд Назарян
Снимка: Startphoto.bg
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Българският национал по борба Едмонд Назарян е доволен от представянето си на световното първенство в Астана, Казахстан.

Синът на легендарния борец Армен Назарян завърши на пето място, след като отстъпи на Озодбек Кхалимбоев (Узбекистан) в малкия финал в категория до 63 кг класически стил.

"Доволен съм от участието. Имаше класни борби и ми хареса това, което дадох. Можеше да вземем медал. Трябва да се радваме и да благодарим за този резултат. Има прогрес, но трябва да работим за повече", сподели той след завръщането си в България.

За него основната цел остава участие на Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

"Разбира се, че Олимпиадата е най-престижното състезание. Важно е да сме живи и здрави и с работата и с екипа всичко ще стане, когато е сериозно", допълни борецът.

Назарян се надява проблемите в Българската федерация да са в миналото.

"Нека се спрат провокациите. Тези хора са доказани в нашия спорт. Не трябва да има съмнения. Важно е да се доверим и работим. Желая българската борба да се издигне, защото цял свят е виждал българската борба на върха. Тя го заслужава", завърши националът.

Вижте цялото интервю във видеото.

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#Едмонд Назарян

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