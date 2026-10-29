Атанас Пеканов: Няма как дефицитът да падне под 3% още през първата година

Проектобюджетът за 2027 година ще бъде внесен най-вероятно за обсъждане следващата седмица. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов. Той поясни, че не е реалистично още в първата година от процедурата по свърхедифицит, в която се намира България дефицитът да бъде свален до 3%.

Атанас Пеканов, вицепремиер: "Най-вероятно през следващата седмица ще бъде представен, ако сме завършили всички разговори с Европейската комисия. Посоката трябва да се спазва всяка година, но не значи, че още на първата година трябва да стигнеш 3%. От такъв бюджет, от такъв дефицит, който заварихме ние през май месец, който, знаете, е над 5%, няма държава, която веднага да го сведе под 3%. За момента вървим в тази посока: да изпълним изискванията на Европейската комисия, които не касаят само дефицита, а колко нарастват разходите за следващата година. Знаете, че вече се предприеха някои оптимизации в дадени министерства. Правят се други оптимизации, които следващата година да влязат в сила. Така че да се намалят разходите. В същото време ние искаме да защитим социалната програма на правителството, която касае доходите, пенсиите, заплатите на учители и лекари. Това са нещата, по които работим да останат. И в същото време да изпълним изискванията."