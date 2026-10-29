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АТАКИ С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Взеха проби от морската вода след инцидента с контейнеровоза край Калиакра

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Петко Петков
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Снимка: БТА
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Поразеният при координиран военен удар с три морски дрона контейнеровоз "Contship Jet" е потънал малко след полунощ днес. Корабът беше ударен от дронове камикадзе в сряда на 16 морски мили от нос Калиакра, в следствие по десния му борд има 3 пробойни. Всички моряци са спасени и са добре.

Моряците от потъналия кораб бяха транспортирани до Варна със спасителния кораб на Военноморските сили “Протео”. Още снощи бяха прегледани от медицински екип и настанени в хотел. Никой от тях не е пострадал, благодарение на предварителната информация, подадена от френски патрулен самолет, и благодарение на бързата и адекватна работа на участниците във спасителната операция.

Още вчера е направен и оглед в района на Шабла и залива „Болата“ при нос Калиакра и не са открити нефтени петна и видими следи от замърсяване, съобщиха от екоминистерството.

Марио Смърков, областен управител на Варненска областен: "Към момента не се очакват значителни негативни последици за морската среда и крайбрежието. По информация на Морска администрация горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо и според оценката не се очаква горивото да достигне българския бряг."

К.д.п. Димитър Димитров, Европейска конфедерация на асоциациите на морските капитани: "Част от тези контейнери ще изплават, други са потънали с кораба, така че едва ли ще може да се установи кои са останали плаващи. Във всеки един контейнер има от 20 до 30 тона товар. Мисля, че на фона на Черно море това няма да е значимо замърсяване, дори и да има нещо такова."

Експерти от "Басейнова дирекция" днес ще вземат проби от морската вода в пет пункта по крайбрежието - Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Изследванията ще проверят за наличие на замърсяване. Екипи на „Морска администрация“ са извършили обследване на поразения контейнеровоз. Според оценката им горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо и не се очаква горивото да достигне българския бряг.

Снимки: БТА

#капитан Димитър Димитров #атака с дронове срещу кораби в Черно море #калиакра

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