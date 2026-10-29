Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла. Публикува го специализираният сайт maritime.bg, който го е получил от източник, пожелал анонимност.
От сайта уточняват, че имат верификация на видеото от три независими източника.
Поразеният при координиран военен удар с три морски дрона контейнеровоз "Contship Jet" по-рано днес потъна.
Контейнеровозът беше ударен от дроновете вчера по обяд на 16 морски мили от нос Калиакра, в следствие на което се отвориха три пробойни по десния борд на плавателния съд.
Днес предстои да бъдат взети проби от морската вода в пет пункта по крайбрежието - при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол. Екипажът се състои от 14 филипинци и четирима украинци, като никой от тях не е пострадал при атаката от три дрона. Късно снощи моряците пристигнаха във Варна.