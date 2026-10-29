Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла. Публикува го специализираният сайт maritime.bg, който го е получил от източник, пожелал анонимност.

От сайта уточняват, че имат верификация на видеото от три независими източника.

Поразеният при координиран военен удар с три морски дрона контейнеровоз "Contship Jet" по-рано днес потъна.

Контейнеровозът беше ударен от дроновете вчера по обяд на 16 морски мили от нос Калиакра, в следствие на което се отвориха три пробойни по десния борд на плавателния съд.

Днес предстои да бъдат взети проби от морската вода в пет пункта по крайбрежието - при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол. Екипажът се състои от 14 филипинци и четирима украинци, като никой от тях не е пострадал при атаката от три дрона. Късно снощи моряците пристигнаха във Варна.