Потънал е контейнеровозът, атакуван от дронове край Калиакра

Поразеният при координиран военен удар с три морски дрона контейнеровоз CONTSHIP JET е потънал. Това потвърдиха от Областна администрация – Варна.

Контейнеровозът беше ударен от дроновете в сряда по обяд на 16 морски мили от нос Калиакра, в следствие на което се отвориха три пробойни по десния борд на плавателния съд. Днес предстои да бъдат взети проби от морската вода в пет пункта по крайбрежието - при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол. Екипажът се състои от 14 филипинци и четирима украинци, като никой от тях не е пострадал при атаката от три дрона. Късно снощи моряците пристигнаха във Варна.

На борда на плавателния съд е имало 18 души екипаж. Моряците бяха спасени и пристигнаха във Варна снощи за настаняване в хотел. Сред тях има 14 филипинци и четирима украинци.

Първоначално сигналът е подаден от морския патрулен самолет на френските ВМС, който е наблюдавал морските пространства на Черно море.