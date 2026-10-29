Кап. Димитров: Ситуацията в Черно море повишава рисковете за търговското корабоплаване и може да поскъпне на морския транспор

Военната обстановка в западната част на Черно море повишава рисковете за търговското корабоплаване и може да доведе до поскъпване на морския транспорт. Това заяви в "Денят започва" капитан Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани.

„За съжаление, страдат невинни моряци. Браншът реагира адекватно. Всъщност в България видяхме, че спаси последните моряците от потънали кораб, което е добрата новина. Лошата новина е, че всичко при нас ще се оскъпява поради по-високата себестойност на морския транспорт. За съжаление, войната, която се води в Черно море, е доста по-различно от предишните войни. Контейнери са падали в морето и друг път. Въпросът е в момента да се види какво има в тези контейнери и дали има някаква реална опасност.“

Експертът предупреждава, че плаващите контейнери създават допълнителен риск за корабите, преминаващи през района. По думите му е необходимо по-сериозно наблюдение, за да се избегнат евентуални сблъсъци.

„Според мен, тези контейнери просто ще се проследят, но повишава се риска за корабите, които преминават в района, защото трябва да се осъществява по-сериозно наблюдение, за да не стане сблъскване на контейнер с кораб, при което може да се повреди кораб.“

Капитан Димитров сравнява настоящата ситуация с времето на войната в бивша Югославия, когато е пътувал в райони с военни действия. Той отбелязва, че тогава военни кораби са проверявали плавателните съдове и товарите им, докато сега търговски кораби стават обект на директни атаки.

„По принцип войната е доста по-груба, бих казал, защото в едни по-далечни времена аз съм пътувал в военни райони, когато се водеше войната в бивша Югославия. Тогава натовски кораби патрулираха, спираха корабите, проверяваха товара и ако няма незаконни стоки, пускаха корабите да се преминават. Докато сега виждаме, че корабите не се проверяват от военни кораби, а просто се стрелят директно без никакво предупреждение, което е връщане на един много по-първобитен начин на водене на войната.“

По отношение на възможните екологични последици от потъването на контейнеровоза капитан Димитров смята, че държавата трябва да изиска информация от корабособственика за съдържанието на контейнерите. По думите му част от тях може да останат на повърхността, а други да потънат заедно с плавателния съд, което ще затрудни установяването на точното им местоположение.