Морска администрация: Не се очаква горивото от потъналия контейнеровоз да достигне българския бряг

Екипи на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ са извършили обследване на контейнеровоза "Contship Jet", който вчера беше поразен от три морски дрона и впоследствие потъна, съобщиха от пресцентъра на Областна администрация Варна.

След извършената оценка на състоянието на плавателния съд експертите са информирали областния управител на Варна Марио Смърков, че към момента не се очакват значителни негативни последствия за морската среда и крайбрежието.

По информация на Морска администрация горивото на кораба е леко - газьол, който при евентуален разлив се изпарява сравнително бързо. Според експертната оценка не се очаква горивото да достигне българския бряг.

Компетентните институции поддържат постоянна координация във връзка с инцидента с поредния търговски кораб, поразен от морски дронове в близост до териториалните води на Република България.

Наблюдението на състоянието на морската среда продължава. При установяване на риск от замърсяване или промяна в обстановката отговорните институции са в готовност да предприемат своевременни действия в рамките на своите правомощия.

Областна администрация Варна продължава да следи ситуацията в координация с компетентните държавни органи.