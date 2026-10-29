Ще бъдат взети проби от морската вода по крайбрежието при Шабла след удара по контейнеровоз

Екипи на Басейнова дирекция – Черноморски район и Изпълнителната агенция по околната среда предстои да вземат проби от морската вода по крайбрежието при Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол. Пробите ще установят има ли замърсяване на морската вода, след като вчера дронове атакуваха контейнеровоз в изключителната икономическа зона на страната. Всичките 18 моряци са добре и са настанени в хотел във Варна. Още снощи те бяха прегледани от медицински екип.

Плаващият под либерийски флаг кораб беше поразен на около 17 морски мили от нос Калиакра в изключителната икономическа зона на България. Благодарение на подадената от френски патрулен самолет информация до Военноморските ни сили за предстояща атака с дронове, търговските кораби са били предупредени. Това е спасило моряците на борда на контейнеровоза. Командирът на Военноморските ни сили – контраадмирал Кирил Михайлов, заяви, че не е имало възможност дроновете да бъдат унищожени.

Вследствие на атаката са образувани три големи пробойни в борда на плавателния съд.

Поразеният контейнеровоз се е движел от израелското пристанище Хайфа към румънското - Констанца. Натоварен е с 421 контейнера, 20 от тях са паднали в морето. По данни на капитана в тях е имало горива и други опасни товари.

Вижте прякото включване на Петко Петков.