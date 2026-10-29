БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари
Чете се за: 01:47 мин.
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу...
Чете се за: 01:17 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Потънал е контейнеровозът, атакуван от дронове край Калиакра
Чете се за: 01:25 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Демерджиев: Полицията се бори на мускули с пътния травматизъм

Иво Никодимов от Иво Никодимов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
Запази
атанас пеканов дефицитът падне първата година
Слушай новината

Полицията се бори на мускули с пътния травматизъм, заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев.

"В нормалните държави, в които пътният травматизъм стои по съвсем различен начин, ролята на полицията е около 33%. Тоест ние се мъчим да заместим в момента липсващите държавни и общински институции, които трябва да поемат останалите почти 70%. Няма как да го направим сами. Правим всичко възможно, но панацеята ще бъде изработването и приемането на тази цялостна стратегия. Хоризонтът за нейното прилагане е 2027 година, включително с нормативни и организационни изменения и всичко останало", посочи Демерджиев.

Той е категоричен, че проблемът се задълбочава, защото не е изработена и приета цялостна стратегия за справяне с пътния травматизъм.

"Ако забелязвате обаче, вследствие на действията на полицията бяха сменени гумите на много от превозните средства. Спряха да летят такива превозни средства през мантинелите. В момента заедно с Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработваме цялостна стратегия. Тя започва да се прилага и плодовете от тази стратегия със сигурност ще се видят. Засега единствено полицията, както ще кажа, на мускули се бори с това явление. Но в

БНТ: Без радикална промяна на инфраструктурата обаче може ли да разчитате на резултати като полските?

Няма шанс да разчитаме на резултати като полските без подобряване на инфраструктурата, подобряване на знаковото стопанство, вклюмването и на общините, които да ни подпомогнат в този процес. Опитваме се по всякакъв начин да ги привлечем. Работим по това да ги привлечем и да разработим цялостна държавна стратегия за справяне с този проблем, с който МВР само не може да се справи по никакъв начин."

По повод акцията в столичния квартал "Христо Ботев" срещу купуването на гласове, министърът коментира:

"Първият тур на изборите премина изключително спокойно, не се наблюдаваха такива практики. Лошото е, че в последните дни се активизират и все повече сигнали получаваме в тази посока. Апелирам участниците да останат в руслото, в което протекоха изборите до момента. Те да бъдат една почтена надпревара, без подобни практики. Иначе там, където имаме данни - реагираме. Не може гласове да се търсят и набират по този начин или по този начин някой да формира опит да натрупа гласове. Имаме сигнали, че се прави опит да се генерират гласове, особено в подкрепа на една от двойките. Апелирам към участниците - коректно протекоха изборите на 25, нека се запази този тон. Имаме и други сигнали, работи се по всеки един от тях."

По думите на Демерджиев вероятно ще се разшири кръгът на замесените по случая със задържаните кметове на Белица и Сунгурларе.

"Допускам, има солидни доказателства. Огромна по мащаби е тази дейност. Очаквам да се разшири кръга на хората замесени в тази дейност, и на кръга на обвиняемите. Не подбираме дали кметовете са на ДПС или друга политическа сила, навсякъде структурите ни проверяват обществените поръчки и дейности, свързани с потенциална възможност за източване на обществен ресурс. Не са причините в нас, че откриваме и кметове на ДПС, замесени в тези дейности. Има немалко кметове, които проверяваме в цялата страна. И не са само кметове на ДПС."

По повод разследването на убийството на Слави Бинев, Демерджиев отбеляза:

"Всички обстоятелства се установяват. Установен е един автомобил, който по някакъв начин свързваме и с разследването, за което ме питахте преди малко. Но тече разследване и установяваме обстоятелствата. В аванс мога да изнасям информация предварително. Да, установен е джип, установен е и на кого е. Така или иначе, ние установяваме обстоятелствата, довели до решението на този човек да извърши убийството, и ще ги изясним в пълнота. Работим активно по този въпрос."

#пътния травматизъм #мускули #вътрешният министър Иван Демерджиев #полиция #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
Очакват се валежи от дъжд в следобедните часове, в неделя ще нахлува още по-студен въздух
2
Очакват се валежи от дъжд в следобедните часове, в неделя ще...
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
3
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
4
В четвъртък дъждът ще спира, но ще се върне през почивните дни
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „Contship Jet“
5
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове...
Ивайло Мирчев: Русия ни се подиграва
6
Ивайло Мирчев: Русия ни се подиграва

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Сигурност и правосъдие

Взеха проби от морската вода край Созопол след инцидента с контейнеровоза край Калиакра
Взеха проби от морската вода край Созопол след инцидента с контейнеровоза край Калиакра
Кап. Димитров: Ситуацията в Черно море повишава рисковете за търговското корабоплаване и може да поскъпне на морския транспорт Кап. Димитров: Ситуацията в Черно море повишава рисковете за търговското корабоплаване и може да поскъпне на морския транспорт
Чете се за: 03:57 мин.
Полицейска акция срещу търговия с вот в кв. "Христо Ботев" в София, задържани са двама Полицейска акция срещу търговия с вот в кв. "Христо Ботев" в София, задържани са двама
Чете се за: 00:42 мин.
Военно-апелативният съд ще гледа мярката на гарда на НСО Мартин Владимиров Военно-апелативният съд ще гледа мярката на гарда на НСО Мартин Владимиров
Чете се за: 01:02 мин.
Съд в Бургас решава дали кметовете на Белица и Сунгурларе ще останат в ареста Съд в Бургас решава дали кметовете на Белица и Сунгурларе ще останат в ареста
Чете се за: 00:47 мин.
Продължава разследването за причините за тежката катастрофа между два камиона и автобус край Масларево Продължава разследването за причините за тежката катастрофа между два камиона и автобус край Масларево
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край Шабла
Появи се видео от атаката на морски дрон срещу контейнеровоза край...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Взеха проби от морската вода край Созопол след инцидента с контейнеровоза край Калиакра Взеха проби от морската вода край Созопол след инцидента с контейнеровоза край Калиакра
Чете се за: 03:07 мин.
У нас
Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари Кристин Лагард ще напусне поста си предсрочно през февруари
Чете се за: 01:47 мин.
По света
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч. БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров - гледайте днес от 21.00 ч.
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Гняв, сълзотворен газ и сблъсъци с полицията след тежката влакова...
Чете се за: 03:05 мин.
По света
"Тя се изправи на задните си крака и започна да ме...
Чете се за: 07:15 мин.
Регионални
Демерджиев: Полицията се бори на мускули с пътния травматизъм
Чете се за: 04:55 мин.
У нас
След изборите в Израел: Как страната ще излезе от политическата...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ