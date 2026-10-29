Демерджиев: Полицията се бори на мускули с пътния травматизъм

Полицията се бори на мускули с пътния травматизъм, заяви пред журналисти вътрешният министър Иван Демерджиев.

"В нормалните държави, в които пътният травматизъм стои по съвсем различен начин, ролята на полицията е около 33%. Тоест ние се мъчим да заместим в момента липсващите държавни и общински институции, които трябва да поемат останалите почти 70%. Няма как да го направим сами. Правим всичко възможно, но панацеята ще бъде изработването и приемането на тази цялостна стратегия. Хоризонтът за нейното прилагане е 2027 година, включително с нормативни и организационни изменения и всичко останало", посочи Демерджиев.

Той е категоричен, че проблемът се задълбочава, защото не е изработена и приета цялостна стратегия за справяне с пътния травматизъм.

"Ако забелязвате обаче, вследствие на действията на полицията бяха сменени гумите на много от превозните средства. Спряха да летят такива превозни средства през мантинелите. В момента заедно с Министерството на транспорта и Министерството на регионалното развитие и благоустройството разработваме цялостна стратегия. Тя започва да се прилага и плодовете от тази стратегия със сигурност ще се видят. Засега единствено полицията, както ще кажа, на мускули се бори с това явление. Но в БНТ: Без радикална промяна на инфраструктурата обаче може ли да разчитате на резултати като полските? Няма шанс да разчитаме на резултати като полските без подобряване на инфраструктурата, подобряване на знаковото стопанство, вклюмването и на общините, които да ни подпомогнат в този процес. Опитваме се по всякакъв начин да ги привлечем. Работим по това да ги привлечем и да разработим цялостна държавна стратегия за справяне с този проблем, с който МВР само не може да се справи по никакъв начин."

По повод акцията в столичния квартал "Христо Ботев" срещу купуването на гласове, министърът коментира:

"Първият тур на изборите премина изключително спокойно, не се наблюдаваха такива практики. Лошото е, че в последните дни се активизират и все повече сигнали получаваме в тази посока. Апелирам участниците да останат в руслото, в което протекоха изборите до момента. Те да бъдат една почтена надпревара, без подобни практики. Иначе там, където имаме данни - реагираме. Не може гласове да се търсят и набират по този начин или по този начин някой да формира опит да натрупа гласове. Имаме сигнали, че се прави опит да се генерират гласове, особено в подкрепа на една от двойките. Апелирам към участниците - коректно протекоха изборите на 25, нека се запази този тон. Имаме и други сигнали, работи се по всеки един от тях."

По думите на Демерджиев вероятно ще се разшири кръгът на замесените по случая със задържаните кметове на Белица и Сунгурларе.

"Допускам, има солидни доказателства. Огромна по мащаби е тази дейност. Очаквам да се разшири кръга на хората замесени в тази дейност, и на кръга на обвиняемите. Не подбираме дали кметовете са на ДПС или друга политическа сила, навсякъде структурите ни проверяват обществените поръчки и дейности, свързани с потенциална възможност за източване на обществен ресурс. Не са причините в нас, че откриваме и кметове на ДПС, замесени в тези дейности. Има немалко кметове, които проверяваме в цялата страна. И не са само кметове на ДПС."

По повод разследването на убийството на Слави Бинев, Демерджиев отбеляза: