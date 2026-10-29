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Кирил Милов: Искам да отида и да ги смажа

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Борба
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Бронзовият медалист на България от световното първенство по борба коментира представянето си на турнира и актуалните теми в българската борба.

Кирил Милов
Снимка: БГНЕС
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Бронзовият медалист на България от световното първенство по борба – Кирил Милов, говори пред медиите след завръщането си от Астана. Той обяви, че една грешка му е коствала атаката на златото.

В допълнение Милов коментира и неспиращите теми около Станка Златева, която дори обяви, че се оттегля от борбата.

„Можех да спечеля златен медал, но на полуфинала допуснах грешка. Радвам се на бронзовия медал. На европейското и световното се представяме много добре. Ще имаме още успехи, ако продължаваме така. Тази загуба доста дълго време ще ме мотивира да давам двойно повече, за да не бъркам при следващите ми мачове с тези съперници. Не искам съдиите да са фактор, а да отида и да ги смажа. Смятам, че доста добре се представяме. Повечето допуснахме леки грешки. Подготвяме се и резултатите ще дойдат“, сподели Милов.

Борецът коментира и решението на Станка Златева да се оттегли от борбата:

„Видях новината в медиите, но опитвам да се абстрахирам. Благодаря на президента на федерацията, на Валентин Йорданов и на Гриша Ганчев. Те направиха всичко възможно да участваме въпреки кратките срокове. Искам да има обединение, за да се подготвяме по най-добрия начин“, допълни националът.

Вижте интервюто във видеото.

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