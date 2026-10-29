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Виктория Ангелова: Наградата за изгряваща звезда на Европейската атлетика е черешката на тортата

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Спорт
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Световната и европейска шампионка за девойки на троен скок си пожела догодина да подобри постиженията си от този сезон.

Виктория Ангелова: Наградата за изгряваща звезда на Европейската атлетика е черешката на тортата
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Световната и европейска шампионка за девойки на троен скок Виктория Ангелова определи наградата за изгряваща звезда на Европейската атлетика като "черешката на тортата" след един дълъг и успешен сезон.

Лекоатлетката спечели приза, по време на галата в Лозана, на която континенталната атлетическа асоциация раздава годишните си награди.

"Да получиш такава награда е по-различно, защото не зависи от мен. Хората са преценили дали я заслужавам. Чувствах се страхотно на сцената, защото обичайно съм облечена в екип, а не с рокля. Успях да благодаря на всички, които са ми помогнали да стигна дотук. Наградата дойде като черешката на тортата за този сезон. Това е перфектният завършек на годината. С нови сили съм готова да продължа напред", сподели тя в интервю за предаването "Денят започва".

Възпитаничката на Георги Помашки провежда подготовка за новия сезон в Атина, Гърция.

"Щастлива съм, че тренирам нови упражнения. Работата продължава и се чувствам доста добре. Важното е да не се отпуснеш. Пожелавам си да съм здрава. Пожелавам си някой медал. Има важни състезания догодина. Надявам се да подобря постиженията си от тази година", допълни българката.

Вижте цялото интервю във видеото.

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