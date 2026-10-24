Виктория Ангелова с наградата за изгряваща звезда на Европейската атлетика

Световната и европейска шампионка за девойки на троен скок Виктория Ангелова спечели наградата за изгряваща звезда на Европейската атлетика, по време на галата в Лозана, на която континенталната атлетическа асоциация раздава годишните си награди.



Българката заслужи признанието, след като спечели две титли през годината. Първо на европейския шампионат за атлети под 18 г. в Риети през юли тя спечели категорично надпреварата на троен скок с 13.98 м. Седмици по-късно на световното първенство в по-горната възрастова група да 20 г. тя спечели надпреварата в последния опит с 13.91 м. Победите придобиват още по-голяма стойност, като се има предвид, че 17-годишната Ангелова едва от този сезон скача троен скок, откакто започна да тренира в Гърция с българския специалист Георги Помашки, който от години е сред водещите треньори в южната ни съседка.





Виктория Ангелова спечели наградата в конкуренцията на Жива Ремич от Словения, които също като българката спечели титли от световния шампионат до 20 години и европейското първенство до 18 години на 800 м и Линда Боткова от Чехия, която в Риети подобри европейския рекорд за девойки под 18 години на 400 м с препятствия и прибави още една титла със смесената щафета.

"Много съм щастлива, че държа този приз в ръцете си. Направо останах без думи. Благодаря на всички, които ми помагат, на моето семейство. И ще положа всички усилия, за да покажа, че това е само началото", каза на сцената при получаването на приза Виктория Ангелова.

Тя е вторият български атлет номиниран за наградата за изгряваща звезда на континента. През миналата година Божидар Саръбоюков бе сред тримата претенденти за приза, но европейският шампион в зала за мъже не успя да спечели, а отличието отиде при световния рекордьор на десетобой за юноши Хуберт Трошчанка от Полша.



