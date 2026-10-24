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В Италия се стигна до сблъсъци и насилие между протестиращи и полиция

Христо Ценов от Христо Ценов
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В Италия се стигна до сблъсъци и насилие между протестиращи и полиция
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В италианския град Торино се стигна до сблъсъци и насилие между протестиращи и полиция.

Властите в страната наредиха засилено полицейско присъствие и изпратиха сили на армията в Милано. Протести се очакват в Рим и Неапол. Премиерът Джорджа Мелони обяви по-строги наказания за прояви на вандализъм и насилие от непълнолетни. Новата вълна от протести повдига страх от съпътстващи безредици и ограбване на магазини. Протестиращите недоволстват от скъпия живот, ниските заплати и прекомерните държавни разходи за отбрана.

#сблъсъци и насилие #протестиращи #Италия #протести #полиция

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