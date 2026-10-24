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Стоян Кубатов ще се бори за бронзов медал на световното първенство по борба

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Спорт
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Българинът ще бъде изпратен директно в битка за третото място и няма да участва в репешажите.

стоян кубатов остана пети световното борба белград
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Българският борец Стоян Кубатов ще се бори за бронзов медал на световното първенство в Астана, след като загуби полуфиналната си схватка на 77 кг класически стил срещу молдовеца Александин Гуцу. Кубатов ще бъде изпратен директно в битка за третото място и няма да участва в репешажите.

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Кубатов бе изпратен в последната схватка за деня, в който бе официално открит шампионатът. Той излезе с превързана глава заради наранявания в предишните схватки и Гуцу се възползва. Молдовецът улови българина през кръста, вдигна го във въздуха от стойка и направи ефектно движение, с което тушира Кубатов след 66 секунди.

По-рано на турнира в олимпийската категория до 77 кг българинът надви Джоел Адамс (САЩ) с 3:1, Али Арсалан (Сърбия) със 10:1 и Мерей Маулитканов (Казахстан) с 4:3.

Утре Кубатов ще се бори директно за бронз, като сред възможните съперници са Жоилсон де Брито Рамош (Бразилия), Рамаз Зоидзе (Грузия) и Шиав Мамедов (Беларус), който чака победителя от първите двама във втория репешаж.

Кубатов няма да бъде единственият българин на тепиха в Астана утре. Във втория ден на класическия стил участието си на турнира започват Димитър Георгиев (72 кг) и европейският шампион Кирил Милов (97 кг). Стефан Георгиев (55 кг) и Светослав Николов (82 кг) отпаднаха днес.

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#Световно първенство по борба в Астана #Стоян Кубатов

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