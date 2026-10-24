Стойчо Младенов: ЦСКА играе това, което всички силни европейски отбори практикуват

ЦСКА вече показва стил, който силните европейски отбори практикуват. Категоричното си мнение за работата на новия треньор на армейците Маркус Гиздол пред БНТ направи Стойчо Младенов. Една от знаковите фигури в историята на "червения" клуб обаче беше остър за състоянието на българския футбол.

Младенов посочи какво точно се е променило в играта на ЦСКА в последните седмици.

"Във всяко едно отношение. Като схема на игра, като поведение. Разликата с предишния треньор Христо Янев и сега новия треньор. Огромна е разликата. Тя е несравнима. ЦСКА вече играе това, което всички силни европейски отбори практикуват. Разбира се, че има още детайли, които трябва да се доизпипат. Германецът е си германец. Човек, който държи на дисциплината и реда. Хареса ми изказаването, където каза, че той не играе за равен мач", сподели той.

Екзекуторът на Ливърпул не спести критиките си към състоянието на футбола ни.

"Условията за работа в школите, на треньорите и на подрастващото поколение, е, да не кажа мизерно, но на много ниско ниво. Като инфраструктура, като хората, които работят с децата. Много пропуски има във всяко едно отношение", допълни бившият национал и селекционер на България.

Цялото интервю със Стойчо Младенов гледайте в неделя, 25 октомври, от 13:00 часа в "Арена спорт" по БНТ 1.

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