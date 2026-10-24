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Стойчо Младенов: ЦСКА играе това, което всички силни европейски отбори практикуват

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Стефан Георгиев
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Чете се за: 01:50 мин.
Спорт
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Бившият футболист и треньор на ЦСКА е впечатлен от работата на Маркус Гиздол.

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ЦСКА вече показва стил, който силните европейски отбори практикуват. Категоричното си мнение за работата на новия треньор на армейците Маркус Гиздол пред БНТ направи Стойчо Младенов. Една от знаковите фигури в историята на "червения" клуб обаче беше остър за състоянието на българския футбол.

Младенов посочи какво точно се е променило в играта на ЦСКА в последните седмици.

"Във всяко едно отношение. Като схема на игра, като поведение. Разликата с предишния треньор Христо Янев и сега новия треньор. Огромна е разликата. Тя е несравнима. ЦСКА вече играе това, което всички силни европейски отбори практикуват. Разбира се, че има още детайли, които трябва да се доизпипат. Германецът е си германец. Човек, който държи на дисциплината и реда. Хареса ми изказаването, където каза, че той не играе за равен мач", сподели той.

Екзекуторът на Ливърпул не спести критиките си към състоянието на футбола ни.

"Условията за работа в школите, на треньорите и на подрастващото поколение, е, да не кажа мизерно, но на много ниско ниво. Като инфраструктура, като хората, които работят с децата. Много пропуски има във всяко едно отношение", допълни бившият национал и селекционер на България.

Цялото интервю със Стойчо Младенов гледайте в неделя, 25 октомври, от 13:00 часа в "Арена спорт" по БНТ 1.

Вижте обекта във видеото.

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#Стойчо Младенов

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