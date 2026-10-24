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Стоян Кубатов е полуфиналист в първия ден на световното първентво по борба в Астана

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Спорт
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БНТ 3 ще предава световното първенство по борба.

Стоян Кубатов
Снимка: Startphoto.bg
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Стоян Кубатов достигна до полуфиналите в първия ден на световното първенство по борба в Астана, след като записа три победи в олимпийската категория до 77 кг класически стил.

Кубатов започна турнира срещу американската надежда Джоел Адамс, който е шампион на Панамериканските игри и световен първенец за кадети от 2022. Той обаче не бе мерило за 29-годишния българин, който го победи с 3:1. След това Кубатов надви и световния шампион на 72 кг от 2022 Али Арсалан (Сърбия), а на четвъртфиналите българинът се наложи с 4:3 срещу представителя на домакините Мерей Маулитканов.

В битка за финала Кубатов ще се изправи срещу младежкия олимпийски шампион от 2018 Александрин Гуцу (Молдова). Следобедните схватки започват в 17:00 часа българско време, а в тях няма да участват повече родни национали.

Светослав Николов постигна една победа на 82 кг – с 5:4 срещу Микита Политаев (Украйна), след което обаче отстъпи по критерий срещу Карло Кодрич (Хърватия). Стефан Григоров пък отпадна на старта на 55 кг, след като загуби с 0:8 срещу Давабанди Мункх Ердене (Монголия).

БНТ 3 ще предава световното първенство по борба.

Кадри от турнира ще откриете във видеото.

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#Стоян Кубатов

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