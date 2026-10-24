Новият ВСС: Избират членовете от прокурорската квота

Днес прокурорите избират своите представители за членове на ВСС. Гласуването е с хартиени бюлетини в 29 избирателни секции в страната, съвпадащи по брой и местоположение с окръжните съдилища. Право на глас имат 1567 прокурори, които ще избират измежду общо 25 кандидати.

Ювита Григорова, кандидат за член на ВСС: „Отличен професионалист, но и човек с изключително висок морал, за когото законът и етиката са водещи, включително в неговия житейски опит, и който познава системата и ще ни защитава, ще защитава нашето професионално достойнство.“