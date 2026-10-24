Предизборно мълчание преди предсрочния вот в Сърбия

В Сърбия е в сила предизборно мълчание преди утрешния предсрочен вот. То влезе в сила в полунощ в нощта на четвъртък срещу петък, или точно 48 часа преди самия вот. Ще важи и през целия изборен ден утре, до затварянето на изборните секции в 20:00 часа местно време.

Вчера имаше напрежение между сръбския медиен регулатор и две частни телевизии. Регулаторът обяви, че е установено съдържание, което нарушава предизборната тишина. Директорите на телевизиите отрекоха това с аргумента, че си вършат работата. По-късно член на регулатора коментира случая и се разграничи от становището на институцията.

Тук се чуват и мнения, че докато традиционните медии са принудени да се съобразяват със законовите ограничения, социалните мрежи имат свой живот и могат да бъдат използвани за прокарване на позиции и послания.

Атмосферата в слънчев Белград е спокойна. Утре сърбите избират между 18 листи, но големият сблъсък е между управляващата Сръбска прогресивна партия на подалия оставка президент Александър Вучич и студентското движение, което близо две години е начело на протестите срещу неговото управление.

Студентите не участват пряко във вота, но подкрепят листа от кандидати – утвърдени и уважавани обществени личности, които досега не са били част от политическия живот.

Междувременно Висшата прокуратура в Белград призова всички участници в изборния процес да се въздържат от предварителни оценки на резултатите, докато не бъдат обявени окончателните данни.