БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Чете се за: 03:52 мин.
С 1 час назад: Тази нощ се връщаме към астрономическото...
Чете се за: 01:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Предизборно мълчание преди предсрочния вот в Сърбия

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Запази
Снимка: Снимката е илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В Сърбия е в сила предизборно мълчание преди утрешния предсрочен вот. То влезе в сила в полунощ в нощта на четвъртък срещу петък, или точно 48 часа преди самия вот. Ще важи и през целия изборен ден утре, до затварянето на изборните секции в 20:00 часа местно време.

Вчера имаше напрежение между сръбския медиен регулатор и две частни телевизии. Регулаторът обяви, че е установено съдържание, което нарушава предизборната тишина. Директорите на телевизиите отрекоха това с аргумента, че си вършат работата. По-късно член на регулатора коментира случая и се разграничи от становището на институцията.

Тук се чуват и мнения, че докато традиционните медии са принудени да се съобразяват със законовите ограничения, социалните мрежи имат свой живот и могат да бъдат използвани за прокарване на позиции и послания.

Атмосферата в слънчев Белград е спокойна. Утре сърбите избират между 18 листи, но големият сблъсък е между управляващата Сръбска прогресивна партия на подалия оставка президент Александър Вучич и студентското движение, което близо две години е начело на протестите срещу неговото управление.

Студентите не участват пряко във вота, но подкрепят листа от кандидати – утвърдени и уважавани обществени личности, които досега не са били част от политическия живот.

Междувременно Висшата прокуратура в Белград призова всички участници в изборния процес да се въздържат от предварителни оценки на резултатите, докато не бъдат обявени окончателните данни.

#Сърбия #парламентарни избори в Сърбия #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм законосъобразно моите функции
1
Служителят на НСО Мартин Варадинов пред съда: Изпълнил съм...
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
2
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Вълна от реакции след инцидента с Колтуклиева (ОБЗОР)
3
Вълна от реакции след инцидента с Колтуклиева (ОБЗОР)
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски ботуш!
4
ДПС: България не е казарма и Радев няма да ни тъпче с диктаторски...
ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на председателя на НС Михаела Доцова
5
ГЕРБ-СДС няма да внасят подпис с искане за оставката на...
Съюзът на българските журналисти настоява за законодателни промени в защита на журналистите след инцидента със Соня Колтуклиева
6
Съюзът на българските журналисти настоява за законодателни промени...

Най-четени

Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя наполовина и изгради близо 3000 км нови магистрали?
1
Добрият пример: Как за 10 г. Полша намали жертвите на пътя...
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
2
Затоплянето ще продължи до сряда, в четвъртък се очакват нови валежи
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме бързо правосъдие и ясно написани закони
3
Първата съпруга на Милен Цветков: Надявам се някой ден да имаме...
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с обществени поръчки
4
ДАНС и ГДБОП влязоха в Община Сунгурларе заради злоупотреби с...
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между Карнобат и Айтос (СНИМКИ)
5
Един загинал и един тежко ранен при верижна катастрофа между...
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да изнесат от болница „Св. Георги“ в Пловдив
6
Източването на НЗОК: Чанта с лични карти на пациенти са опитали да...

Още от: Балкани

Гърция каза "не" на "безкрайното скролване", въведе забрана на социалните мрежи за деца под 15 години
Гърция каза "не" на "безкрайното скролване", въведе забрана на социалните мрежи за деца под 15 години
Български моряци първи са пристигнали до поразения край Костанца кораб Български моряци първи са пристигнали до поразения край Костанца кораб
Чете се за: 00:50 мин.
Отново потопен кораб в Черно море: Един загинал и трима в неизвестност Отново потопен кораб в Черно море: Един загинал и трима в неизвестност
Чете се за: 03:30 мин.
Трима души са загинали при експлозия в мина за добив на каменни въглища в Турция Трима души са загинали при експлозия в мина за добив на каменни въглища в Турция
Чете се за: 01:52 мин.
Патриарх Даниил оглави богослуженията в българския манастир на Атон по повод 750 г. от кончината на светите 26 Зографски мъченици Патриарх Даниил оглави богослуженията в българския манастир на Атон по повод 750 г. от кончината на светите 26 Зографски мъченици
Чете се за: 01:02 мин.
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край румънския пристанищен град Констанца Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край румънския пристанищен град Констанца
13017
Чете се за: 00:27 мин.

Водещи новини

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
653 машини ще бъдат използвани в Бургаска област за изборите в неделя 653 машини ще бъдат използвани в Бургаска област за изборите в неделя
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Новият ВСС: Избират членовете от прокурорската квота Новият ВСС: Избират членовете от прокурорската квота
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Каква е подготовката за гласуване на българите в Турция? Каква е подготовката за гласуване на българите в Турция?
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Среща на външните министри на България и Франция: Двамата обсъдиха...
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Украйна съобщи, че бързата връзка със "Старлинк" е...
Чете се за: 00:35 мин.
По света
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
БНТ със специална програма в деня на вота
Чете се за: 07:00 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ