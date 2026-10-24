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ИНЦИДЕНТ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛ НА НСО И ЖУРНАЛИСТ

Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

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Не можеш да дърпаш вратата на охранявано лице, заяви Румен Миланов

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Поведението на Колтуклиева не е журналистика, заяви депутатът от ПБ и бивш началник на НСО генерал Румен Миланов в студиото на "Денят започва с Георги Любенов" за инцидента със журналиста и председателя на Народното събрание Михаела Доцова.

генерал Румен Миланов, бивш началник на НСО: "И журналистът, и депутатът са граждани и трябва да спазват реда и закона. Що се отнася до поведението на госпожа Колтуклиева и дърпането на вратата, това според мен не е журналистика. Това е действие, което представлява нарушение на обществения ред. Не можеш да дърпаш вратата на охранявано лице, независимо кое е то. Има риск, който трябва да бъде оценен. В системата на НСО това попада в категорията на мекия риск и на такъв риск трябва да се отговори със съответната степен на противодействие. Очевидно е, че охранителят е използвал повече сила и тя пада на земята. Има момент на непремереност. Има и пропуски по отношение на разполагането на самия екип спрямо охраняваното лице. Има пропуск и от страна на водача на автомобила, който не заключва вратата веднага. Но това не е журналистика и според мен не е правилно."

За поведението на Соня Колтуклиева бившият началник на НСО заяви:

генерал Румен Миланов, бивш началник на НСО: "Тя няма основание да дърпа вратите на охраняемия автомобил. Не че са златни и нещо ще им стане, но такъв е редът. Ако погледнем Закона за НСО, това е административно нарушение, за което може да ѝ бъде потърсена отговорност. Сигурно това няма да се направи."

За поведението на председателя на НС Михаела Доцова генерал Миланов коментира:

генерал Румен Миланов, бивш началник на НСО: "Тя няма никакво нарушение, въпреки че ни се иска. Това е протокол, това е стандарт при инцидент. Първата задача на екипа е да изведе охраняваното лице от ситуацията. Това е стандарт не само в българската практика, но и в световната."

Гардът е използвал повече сила отколкото трябва, заяви генерал Миланов.

За освобождаването на гарда Мартин Варадинов от ареста бившият началник на НСО заяви:

генерал Румен Миланов, бивш началник на НСО: "Нито ще се укрие, нито ще избяга. Решението на съда е напълно основателно. Прокуратурата малко се изсили и му сложиха белезниците. Имаше малко повече атракция около задържането на това лице, отколкото беше необходимо. Предпочитам един бит войник, отколкото трима новобранци."

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#Мартин Варадинов #Соня Колтуклиева #Прогресивна България #Михаела Доцова #Румен Миланов

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