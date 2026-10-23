Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста.

И не определи мярка за неотклонение.

Съдът счита, че няма достатъчно доказателства Варадинов да е нанесъл удар върху Соня Колтуклиева, който да е причина за средната телесна повреда.

Не е налице обосновано предположение, че Варадинов е извършил престъпление.

Съдебният състав сподели изцяло аргументите на защитата, че Варадинов е действал според задълженията си на офицер да защити охранявано лице в условията на внезапна опасност.

снимки: БТА