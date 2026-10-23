Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
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Той трябва да бъде освободен незабавно
Снимка: БТА
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Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста.
И не определи мярка за неотклонение.
Съдът счита, че няма достатъчно доказателства Варадинов да е нанесъл удар върху Соня Колтуклиева, който да е причина за средната телесна повреда.
Не е налице обосновано предположение, че Варадинов е извършил престъпление.
Съдебният състав сподели изцяло аргументите на защитата, че Варадинов е действал според задълженията си на офицер да защити охранявано лице в условията на внезапна опасност.
снимки: БТА