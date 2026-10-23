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ИНЦИДЕНТ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛ НА НСО И ЖУРНАЛИСТ

Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Той трябва да бъде освободен незабавно

мярка
Снимка: БТА
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Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста.

И не определи мярка за неотклонение.

Съдът счита, че няма достатъчно доказателства Варадинов да е нанесъл удар върху Соня Колтуклиева, който да е причина за средната телесна повреда.

Не е налице обосновано предположение, че Варадинов е извършил престъпление.

Съдебният състав сподели изцяло аргументите на защитата, че Варадинов е действал според задълженията си на офицер да защити охранявано лице в условията на внезапна опасност.

снимки: БТА

#инцидент между служител на НСО и журналист #мярка

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