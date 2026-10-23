Вълна от реакции след инцидента с Колтуклиева (ОБЗОР)

Остри политически реакции след случилото се със Соня Колтуклиева. Опозицията поиска две оставки: на шефа на НСО и на председателя на Парламента. Управляващите видяха в действията на опозицията реабилитация на сглобката.

Оставката на парламентарния шеф на фокус за опозицията.

Деница Сачева - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС:

"Ние бихме искали госпожа Доцова да поеме съответната политическа отговорност, защото когато си на толкова висока позиция, на първо място се изисква да бъдеш човек и съответно да проявиш отговорност и характер. Не бихме искали и НС да се свързва с репресии към свободата на словото и към журналистите. Властта е временна, човек си завинаги".

ГЕРБ-СДС събираха подписи, за да поискат оставката на Доцова, но се отказаха да ги внесат, защото ПП и ДБ не подписали.

ГЕРБ-СДС:"Оставката не трябва да бъде резултат от политически натиск, а от осъзнаване на собствената отговорност. " Тома Биков - депутат от ПГ на ГЕРБ-СДС: "Когато си в опозиция няма как да бъдат правени сглобки. За нас отказа на ПП и ДБ да подпишат нашето искане е знак, че може би насред шума на предизборната кампания и над тежката конфрронтация, която виждаме на повърхността текат процеси за осъществяване на нова сглобка, която е свързана с избора на нов ВСС".

И несъобразеното насилие е насилие - това казаха от ДПС по повод действията на НСО и подкрепиха искането за оставка на Доцова.

Искра Михайлова - депутат от ПГ на ДПС:

"Първият човек в държавата показа как се отнася към гражданите на тази държава. Недопустимо, възмутително! Това ни кара да считаме, че госпожа Доцова просто не е достойна и не разбира какво й дава нейната позиция. Първо, дава й отговорност, и второ, изисква от нея чест и човечност. Не беше толкова трудно да слезе от колата и да се поинтересува как е Соня Колтуклиева".

От "Прогресивна България" отговориха с позиция, че са срещу всяка прекомерна употреба на сила и считат, че законите и правилата трябва да са валидни за всички. Очакват резултатите от разследването и смятат, че подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели. Според управляващите опитът инцидентът да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее.

"Прогресивна България": „Прогресивна България“ е срещу всяка прекомерна употреба на сила и счита, че законите и правилата трябва да са валидни за всички. Очакваме резултатите от разследването и считаме, че подобни случаи не трябва нито да се провокират, нито да се допускат, нито да се използват за користни политически цели.... Опитът въпросният инцидент да се използва за политическа реабилитация на сглобката няма да успее."

ДБ им отговориха, че етикетът „сглобка“ не може да скрие арогантността и самозабравянето на управляващите, а Доцова все още има достоен изход – да подаде оставката си. За освобождаването на шефа на НСО попитаха: ще има ли действие или Радев стопира оставката и бламира Йотова.

Божидар Божанов - депутат от ПГ на ДБ: "На управляващите постоянно им е виновна опозицията и им се привиждат сглобки. Няй-естетвеното нещо е , което има сериозен гаф на политическо лице дали това е министър, председател на НС или някой друг, оозицията да иска оставки".

ПП разчетоха реакцията на управляващите така:

Асен Василев - председател на ПП: "Бездушие, провал, страх и лъжа. Госпожо Доцова, подайте си оставката като председател на НС. Единственият начин да се запази достойнството на НС е вие да си подадете оставката не под натиск, а защото смятате, че е правилно. Още не сме чули позиция от Румен Радев".

Председателят на Парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов видя в това груб опит за политически реванш. От "Възраждане" и днес поискаха оставката на президента, на която е пряко подчинена НСО.