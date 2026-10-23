Инцидентът със Соня Колтуклиева: Задържан служител на НСО, прокуратурата разследва случая

Бодигардът от НСО е задържан след инцидента с журналиста Соня Колтуклиева. От Националната служба за охрана още снощи съобщиха, че е разпоредена незабавна проверка за действията на служителите след инцидента с журналистката, която беше блъсната от гард на НСО, охраняващ председателя на Парламента. Това се случва при опита й да зададе въпрос на Михаела Доцова, след като отваря вече затворената врата на автомобила й. Соня Колтуклиева е с фрактура на рамото.

30 минути след полунощ Мартин Варадинов беше изведен от сградата на Военната прокуратура с белезници. Той доброволно е дал показания по случая с журналистката Соня Колтуклиева.

След два часа и половина разпити във Военно-окръжната прокуратура, Колтуклиева съобщи, че заради инцидента е образувано досъдебно производство и обясни как се е стигнало до него.

Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева Соня Колтуклиева, журналист: "Аз я питах защо провалихте заседанията за изслушване за помилването на Петричкия Ескобар. Тя не каза нищо, влезе си вътре в колата, затвориха й вратата. Аз обаче дръпнах вратата и продължих да питам за това. Следващият ми спомен е, че лежа на земята и ме боли главата, и ми се повръща, и много ме боли рамото. Опитват се да ме изкарат мен виновна. Аз, която съм жертвата."

След случилото се председателят на НС отиде във Военно-окръжна прокуратура, за да разговаря лично с Колтуклиева. Определи инцидента като абсолютно недопустим.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Специално исках да се видя с нея в личен разговор, за да изразя моето мнение и най-вече да изразя дълбокото си съжаления за това, което се случи. То е абсолютно недопустимо. Като човек и жена изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи. Изключително много уважавам журналистическата професия. Ценя работата на всеки един, без значение какви виждания има."

Доцова допълни, че охранителите на НСО действат по определени протоколи и не може да им оказва влияение.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Повярвайте ми, аз не мога да определям и оказвам на колегите от НСО какво да правят и как да правят. Когато влязох в колата, г-жа Колтуклиева отвори вратата и аз се стресирах. Колегите я затвориха и колата тръгна. Разбрах от медиите за случилото се след това."

Журналистката Соня Колтуклиева е настанена в болница "Света София" късно снощи и е под лекарско наблюдение.