Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева

Служителят е дал доброволно показания по случая
Служителят на НСО Мартин Варадинов е задържан във връзка с инцидента с журналиста Соня Колтуклиева.
Гардът доброволно е дал показания по случая. 30 минути след полунощ той беше изведен от сградата на Военната прокуратура с белезници. Ръководството на Националната служба за охрана е предприело всички необходими действия за пълното изясняване на случая, съобщиха по-рано от службата.
Разпоредена е незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки. В сградата показания даде и самата Соня Колтуклиева.
Снимки: БТА
Соня Колтуклиева: "Бях във Военноокръжна прокуратура досега някъде около два часа и половина. Образуваха досъдебно производство, казаха, че са задържали охранителя от НСО. Към 22:10 часа дойде Михаела Доцова заедно с Антон Кутев. Тя започна да изказва съжаление, но всъщност се оправдаваше, че като излязла от централата на „Прогресивна България“, много се стресирала, защото видяла само мен отвън, и повтаряше непрекъснато: „Стресирала, стресирала“. И аз ѝ казах да напусне, да си тръгне, че нищо от това, което казва, не е искрено, а се опитват да ми изкарат виновна аз, която съм жертвата.
- БНТ:Какво казаха лекарите?
- Фрактура на рамото. И доктор Иванов, струва ми се, от Военномедицинска академия каза: „От всичко най-лошо, което можеше да ви се случи, не е най-лошото“.
Да. Аз дори не съм виждала медицинските документи. Направиха ми някъде към 6 снимки на глава, на врат, на прешлени, на вътрешни органи, на крака, на всичко, всичко, но те са във Военноокръжна прокуратура сега, тези документи.
А тази жена не се спря да се обърне назад да види. Най-вероятно са ѝ казали охранителите, че съм паднала. Как да приема? И тя не каза: „Извинете, че стана с мен всичко това.“