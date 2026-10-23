Белезници за гарда на НСО след инцидента със Соня Колтуклиева

Служителят на НСО Мартин Варадинов е задържан във връзка с инцидента с журналиста Соня Колтуклиева.

Гардът доброволно е дал показания по случая. 30 минути след полунощ той беше изведен от сградата на Военната прокуратура с белезници. Ръководството на Националната служба за охрана е предприело всички необходими действия за пълното изясняване на случая, съобщиха по-рано от службата.

Разпоредена е незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки. В сградата показания даде и самата Соня Колтуклиева.

Снимки: БТА