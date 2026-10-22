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Илияна Йотова: Категорично осъждам недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева

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Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
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Категорично осъждам недопустимата и прекомерна реакция на служител на НСО спрямо журналистката Соня Колтуклиева. Това е записано в позиция на президента Илияна Йотова, разпространена от прессекретариата на държавния глава.

Подобно поведение е неприемливо и не може да бъде оправдано с изпълнението на служебни задължения. Журналистите трябва да могат свободно и без страх да вършат работата си, допълва тя.

Очаквам в спешен порядък доклада от назначената по случая проверка, пълно изясняване на обстоятелствата и поемане на отговорност при установени нарушения.

В условията на предизборна кампания, когато политическите страсти са нажежени от всички страни, призовавам всеки към отговорност, сдържаност и стриктно спазване на законите на страната.

#Соня Колтуклиева #президент Илияна Йотова #НСО #позиция #журналист

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