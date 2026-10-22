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След инцидента между служител на НСО и журналист: Гардът даде показания във Военната прокуратура

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Гардът на Националната служба за охрана (НСО) Мартин Варадинов е дошъл доброволно във Военната прокуратура да даде показания във връзка със случая с журналиста Соня Колтуклиева, научи "По света и у нас".

30 минути след полунощ той беше изведен от сградата на Военната прокуратура с белезници. Отпред имаше автомобил и на "Военна полиция".

Мартин Варадинов е бивш футболен съдия.

Ръководството на Националната служба за охрана е предприело всички необходими действия за пълното изясняване на случая, съобщиха по-рано от службата.

Разпоредена е незабавна и щателна проверка на действията на служителите по сигурността, довели до този инцидент. При установяване на действия, несъответстващи на породилата се от ситуацията необходимост, ще бъдат предприети най-строги мерки.

Същевременно Националната служба за охрана призоваха да бъде зачитана неприкосновеността на охраняваните от службата лица и напомниха, че опитите за нейното нарушаване налагат действия на служителите на НСО по закон.

#инцидент с журналист #НСО

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