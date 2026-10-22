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Михаела Доцова: Изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи

Ирина Цонева от Ирина Цонева
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Дойдох специално, за да се видя с г-жа Колтуклиева, каза председателят на парламента

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Специално дойдох, за да се видя с госпожа Колтуклиева. Това каза пред журналисти председателят на парламента Михаела Доцова пред сградата на Военната прокуратура.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Опитах се да отида във Военномедицинска академия, където тя беше в спешно отделение. Но докато отида, тя вече не беше там, поради което разбрах, че тя се намира тук и това е причината в момента да съм тук.

Специално исках да се видя с нея в личен разговор, очи в очи, за да изразя моето мнение по въпроса и най-вече да изразя дълбокото си съжаление за това, което се случи, защото това е абсолютно недопустимо, което се случи. И това, което ѝ казах, че основно като човек и като жена изразявам най-дълбокото си съжаление за това, което се случи.

Изключително много уважавам журналистическата професия, ценя работата на всеки един, без значение какви виждания има, и смятам, че така трябва да бъде в едно демократично общество."

По думите на Доцова, тя е стресирала, когато Соня Колтуклиева е отворила вратата на служебния й автомобил, но е разбрала какво се е случило от медиите:

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: "Когато влязох в колата, госпожа Колтуклиева отвори вратата, което и мен ме стресира. След което вратата беше затворена и колата тръгна. Аз съм вътре в автомобила. Разбрах от медиите подробности за развитието на ситуацията след това, поради което съм и тук и отново казвам: тук съм, за да изразя своето дълбоко съжаление за това, което се случи, защото това е абсолютно недопустимо и аз съм убедена и ще изисквам от директора на Национална служба за охрана да предприеме възможно най-строгите мерки, защото това не бива да се случва и трябва тези неща да бъдат поправени."

Причината да съм тук е отново в личен аспект, най-вече като жена, като човек, който уважава всички професионалисти и всички, които изпълняват съвестно своята работа, да изразя своето съжаление за това, което се случи, допълни Доцова.

Аз, разбира се, ще отправя своето желание към Национална служба за охрана да предприемат възможно най-строгите мерки, пълна проверка и прозрачност на това, което се е случило, и да се предприемат възможно най-строгите мерки, каза още тя.

#случая #Соня Колтуклиева #Михаела Доцова #председател на Народното събрание #НСО

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