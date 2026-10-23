БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Президентски Избори 2026 Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви...
Чете се за: 00:52 мин.
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва...
Чете се за: 00:27 мин.
Президентът Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО...
Чете се за: 01:07 мин.
ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са...
Чете се за: 07:35 мин.
Левски засенчи Виктория и ликува в Лига Европа
Чете се за: 04:55 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

ИНЦИДЕНТ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛ НА НСО И ЖУРНАЛИСТ

Президентът Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО генерал-майор Емил Тонев

Милена Кирова от Милена Кирова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Запази
президентът йотова поискам оставката шефа нсо генерал майор емил тонев
Слушай новината

Президентът Илияна Йотова съобщи пред журналисти, че ще поиска оставката на шефа на НСО генерал-майор Емил Тонев.

"Още вчера вече тръгна проверка в Националната служба за охрана. Чакам първите резултати и всеки момент докладване на началника за изясняване на всичка обстоятелства около този инцидент. В две направления най-малко: както по отношение охраната на председателя на Народното събрание, така и по случая с нашия колега Соня Колтуклиева. Това, което мога да кажа на този етап, аз лично виждам пропуски и очаквам резултати.

БНТ: Ще поискате ли оставката на шефа на НСО?

- Да, ще поискам оставката на генерал Емил Тонев."

На въпрос дали държавният глава ще поиска оставката и на председателя на Народното събрание Михаела Доцова, Йотова отговори:

"Не може президент да иска оставката на председател на Народното събрание."

#шефа на НСО #ген. Емил Тонев #НСО #Илияна Йотова #президент

Водещи новини

Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край румънския пристанищен град Констанца
Търговски кораб е ударен от дрон в Черно море и потъва край...
Чете се за: 00:27 мин.
По света
Президентът Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО генерал-майор Емил Тонев Президентът Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО генерал-майор Емил Тонев
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да подаде оставка Началникът на НСО генерал-майор Емил Тонев заяви готовност да подаде оставка
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Инцидентът със Соня Колтуклиева: Задържан служител на НСО, прокуратурата разследва случая Инцидентът със Соня Колтуклиева: Задържан служител на НСО, прокуратурата разследва случая
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Деница Сачева: Няма значение колко си високо, ако не виждаш този,...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
ЦИК е готова за изборите в неделя: Всички машини са ремонтирани
Чете се за: 07:35 мин.
У нас
Ген. Николай Русев: Ще поддържаме засиленото патрулиране, докато е...
Чете се за: 06:32 мин.
У нас
Русия е готова на тристранни преговори с Украйна и САЩ - какви...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ