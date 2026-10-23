Президентът Йотова: Ще поискам оставката на шефа на НСО генерал-майор Емил Тонев

Президентът Илияна Йотова съобщи пред журналисти, че ще поиска оставката на шефа на НСО генерал-майор Емил Тонев.

"Още вчера вече тръгна проверка в Националната служба за охрана. Чакам първите резултати и всеки момент докладване на началника за изясняване на всичка обстоятелства около този инцидент. В две направления най-малко: както по отношение охраната на председателя на Народното събрание, така и по случая с нашия колега Соня Колтуклиева. Това, което мога да кажа на този етап, аз лично виждам пропуски и очаквам резултати.

БНТ: Ще поискате ли оставката на шефа на НСО?

- Да, ще поискам оставката на генерал Емил Тонев."